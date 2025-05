"El intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania nos da esperanzas de que Mario vuelva"

La familia de Mariano García Calatayud, el jubilado de 77 años de Carlet apresado en Jersón (Ucrania) en marzo de 2022, recibe con esperanza la noticia del intercambio de presos entre Rusia y Ucrania. El pasado viernes, representantes de los dos países se reunieron en Estambul para negociar de manera directa por primera vez en tres años y anunciaron un posible intercambio de 2.000 prisioneros de guerra (1.000 por cada bando), el mayor desde el inicio del conflicto, aunque todavía no se sabe cuándo se llevará a cabo.

A pesar de que Mario (como allí lo llaman) sea un civil y no un miembro de las fuerzas armadas, y de que se desconozca si sigue vivo, la pareja ucraniana y la familia valenciana de este exfuncionario carletino ha recibido «con alegría y con esperanza» la noticia y confía en que esto abra la puerta a una futura liberación. «No es la primera vez que se realiza un intercambio a gran escala, y cada vez que leo las listas de los intercambiados lo hago con ilusión. Iré más allá y diré que, en ocasiones, representantes del Servicio de Seguridad de Ucrania llaman con antelación a los familiares de los prisioneros antes del intercambio. Para muchos, es la llamada más feliz de sus vidas. Yo espero esa llamada todos los días», expresa su pareja, Tatiana Marina.

Aunque la familia de Mariano tampoco ha recibido nuevas noticias, su hijo David también expresa su anhelo por volver a ver a su padre desde Benimodo: «Ojalá estuviera entre ellos, es una gran noticia», comparte.

A la espera de una respuesta rusa

Por su parte, los abogados de Mario puntualizan que se trata de un intercambio de militares y Mario es un civil, «por lo tanto es prácticamente imposible que esté incluido en este listado». No obstante, siguen trabajando para conocer su paradero: están a la espera de recibir una respuesta del Principal Comité de investigación militar de la Federación rusa sobre la ubicación de Mario, comunicación que debería llegar este mismo mes. «De momento no hay contestación alguna. El plazo es de 30 días para contestar pero puede ser prorrogado de forma unilateral por la administración», especifica Elena Taranova, portavoz del equipo legal del valenciano.

Mariano García Calatayud, cargado de material humanitario para Ucrania. / Levante-EMV

«Incluso cuando Mario no está en las listas de intercambio, me alegra igualmente: cada persona que regresa del cautiverio trae una gran esperanza para mí y para otros prisioneros de guerra que esperan su libertad. Estoy segura de que, tarde o temprano, recibiré buenas noticias. Creo sinceramente que Mario tiene muchas posibilidades de estar entre los intercambiados», añade Tatiana, ahora exiliada en Escocia para recibir tratamiento ante una artitis psoriásica: «No soy médico y no puedo afirmarlo al 100 %, pero el estrés constante por la falta de buenas noticias sobre Mario y los crueles bombardeos en mi ciudad natal, Jersón, pudieron haber sido la causa de mi diagnóstico», relata.

En paradero desconocido desde 2023

Lleva sin saber dónde se encuentra su pareja desde mediados de 2023, cuando le perdió la pista (después de varios traslados que ya documentó este diario) en un centro penitenciario de la localidad ucraniana de Chongar. Lo que no pierde es la fe: «Al principio, cuando lo secuestraron, pasaron ocho largos meses sin que supiera nada de él, dónde lo retenían o si seguía vivo. Pero tarde o temprano se romperá el bloqueo, solo hay que creer», expresa.

Actualmente, se tienen indicios de que pueda encontrarse en alguna prisión de la República Popular de Donetsk (Ucrania), donde figura toda la documentación sobre el caso de Mario según una respuesta del Departamento de Investigación Militar de la Federación de Rusia. Sin embargo, la fiscalía de Donetsk afirma a sus abogados no tener registros sobre el prisionero. Su familia española apunta a una posible ubicación en Moscú, pero ninguna otra fuente consultada por Levante-EMV confirma este extremo.

Durante estos años, Tatiana se ha dirigido tanto a las instituciones ucranianas como a las organizaciones civiles que se ocupan de la liberación de prisioneros. «Constantemente busco nuevas formas de atraer la atención sobre la situación de Mario, no solo por parte del gobierno ucraniano, sino también de la comunidad internacional, incluyendo una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», apunta.

El equipo legal de Mario afirma que presentó una demanda ante los tribunales rusos, pero se les negó porque «el caso lo lleva el FSB -el Servicio Federal de Seguridad- y las autoridades en Rusia les temen». «La ONU hizo oficialmente una solicitud al gobierno ruso sobre el destino de Mario. Rusia no respondió a esta solicitud. No nos dirigimos al Tribunal de Derechos Humanos, ya que Rusia se retiró de esta jurisdicción», sostienen fuentes del equipo de abogados del carletino.