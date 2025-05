Una cantante de Polinyà de Xúquer lanza un himno rapero para el Levante UD

La compositora y rapera Aina Nogueroles, artísticamente conocida como Aina Koda y natural de Polinyà de Xúquer, presenta la semana que viene su nuevo tema «Som del Llevant», un himno vibrante y lleno de sentimiento dedicado al Levante UD y a su afición granota. Desde el corazón de la Ribera Baixa hasta el Ciutat de València, Nogueroles canta al equipo del que ha formado parte toda su vida no solo como aficionada, sino incluso también como jugadora.

Aunque hoy se dedique a la música, Nogueroles no olvida sus orígenes futbolísticos: formó parte del Levante Femenino Infantil/Cadete entre 2015 y 2017, experiencia que plantó en ella la semilla de un vínculo íntimo con el club. «Cuando jugaba en el Llevant no imaginaba que años más tarde formaría un grupo musical», explica Nogueroles. Fue hace apenas un año, al hacerse abonada y entrar en contacto con el Consejo Consultivo del club, cuando las dos pasiones —fútbol y música— confluyeron en la idea de este himno que verá la luz este 29 de mayo en un videoclip grabado en el Ciutat de València. «Es un regalo para todos los aficionados», explica la joven.

Aina Nogueroles (cantante), Adam González (DJ) y Joel Máñez (guitarra) forman Aina Koda. / Julio Cebolla @juliocebolla

La canción «no es solo una expresión de orgullo futbolístico, sino también un reconocimiento a los valores sociales e históricos que han acompañado al Levante UD a lo largo del tiempo», argumenta la cantante. Así, la letra evoca momentos como la Copa de la República de 1937, ganada en plena Guerra Civil y reconocida oficialmente en 2023. «Hoy, esta canción también reivindica ese legado republicano y de resistencia», añade.

Una ribereña polifacética

Con solo 23 años, Aina Nogueroles ha probado desde pequeña disciplinas tan diversas como hípica, la natación, el teatro o el piano, y ha aprendido a tocar instrumentos de manera autodidacta. Su manera fluida de hablar durante la entrevista con este diario delata su titulación en Periodismo, faceta que alterna con la libertad creativa de la música, un terreno donde puede expresarse sin filtros. «El periodismo me exige más objetividad y estructura, la música me permite ser yo misma y desplegar un abanico de posibilidades para contar lo que siento en cada momento», expresa.

Con su música, Aina Koda reivindica también el orgullo de ser de pueblo (como ha demostrado en otros temas suyos como «Polinyà de Xúquer»). Pone en valor la familiaridad, la convivencia en la calle, el tejido cultural y la defensa de la lengua valenciana (causa para la cual ya compuso una canción con la Acadèmia Valenciana de la Llengua). El suyo es un mensaje universal que, aunque nazca en Polinyà, puede sentirse propio en cualquier pueblo o barrio donde lata la pasión por el fútbol y la música. Porque, como ella misma afirma, «ser de pueblo no es sinónimo de ser menos, sino de tener una forma de vivir que te enseña a ser persona y a valorar la cultura de proximidad».

Desde el municipio que la ha visto crecer a orillas del río Xúquer, reconoce el fuerte tejido artístico de la Ribera: «Es muy buena señal porque estamos haciendo música de forma autogestionada, porque los artistas emergentes que cantamos en valenciano no tenemos casi ayudas. Y a partir de esto se debería crear más tejido musical a través de los grupos que forman la escena, juntarnos entre nosotros, no tener egos y hacer más cosas en colectividad, porque así podríamos llegar más lejos ante la falta de estas ayudas», apostilla.

Colaboraciones musicales

Aunque Nogueroles es la voz cantante y la cara visible del grupo, la acompañan Adam González (DJ y productor, catalán) y Joel Máñez (guitarrista, de Sueca). Para dar forma a «Som del Llevant», Aina Koda ha contado con la producción musical a cargo de Edu Guerrero (Sons Of Aguirre & Scila) y Adam González. La pieza incorpora guitarras vibrantes, interpretadas por el mismo Edu Guerrero, y una dolçaina llena de fuerza emocional a cargo de Miquel Martín, que aporta un toque tradicional y festivo a la composición.

La grabación ha sido realizada por Josep Maravilla, junto con Edu Guerrero, quien también se ha encargado de la mezcla y el máster. Uno de los elementos más destacados de la canción es el coro de voces formado por alumnado del IES José Ballester, de València, dirigido por Paco Santamans e Irene Alcolea. La elección de este centro no es casual: hace honor a José Ballester Gozalvo, impulsor y primer presidente del Levante UD. La canción llegará en un momento clave para el club: la afición podrá cantarla para animarlo en el marco de su cada vez más cercano ascenso a la máxima categoría del fútbol español, que se disputará estos próximos días.