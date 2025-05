Alzira inicia la retirada d'abocadors de vertits incontrolats

Hui s’han iniciat els treballs de retirada i neteja dels abocadors incontrolats detectats en diferents punts del terme municipal d'Alzira per part de la Regidoria de Serveis per a la Ciutat. Es tracta d’unes actuacions necessàries que, malauradament, han de repetir-se periòdicament a causa del comportament incívic d’alguns veïns i veïnes.

Els abocaments de mobles, enderrocs i altres tipus de trastos de manera descontrolada suposen un greu problema per a la ciutat, tant des del punt de vista ambiental com econòmic. Estes actuacions tenen un cost elevat per a les arques públiques i, a més, obliguen a destinar recursos humans i materials que haurien de dedicar-se a les tasques ordinàries de manteniment i neteja.

“El que per a alguns és un acte sense importància, per a l’Ajuntament és un maldecap constant i una despesa innecessària que frena altres feines de millora urbana”, ha explicat el regidor de Serveis per a la Ciutat, Enrique Montalva. “Necessitem la col·laboració de la ciutadania per a mantindre neta Alzira i fer un ús responsable dels serveis públics”, ha afegit.

Des de la regidoria es recorda que existeix el servei gratuït d’arreplegada de voluminosos, "Arrepleguem", que es pot sol·licitar fàcilment telefonant al 96 241 74 54 per a evitar estes situacions. També s’insisteix que deixar trastos fora dels contenidors genera una imatge lamentable de la ciutat i afecta la convivència i la salubritat dels espais públics.

L’Ajuntament d’Alzira fa una crida a la responsabilitat ciutadana per tal de garantir un entorn més net i digne per a tothom. “Volem una Alzira més neta, més saludable i amb un reciclatge correcte. Una Alzira amb futur, una ciutat sostenible”, ha conclòs el regidor.