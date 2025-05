Les cremes agrícoles canvien de cicle a partir de l’1 de juny

L’Ajuntament d’Alzira informa que el pròxim 31 de maig finalitza el període ordinari de cremes agrícoles (popularment conegudes com les cremes d’hivern) i per tant, les declaracions responsables de crema sol·licitades des del passat 16 d’octubre de 2024 caducaran i perdran la seua vigència, no podent-se realitzar cap crema agrícola amb elles.

No obstant això, i segons el que s’estableix al Pla Local de Cremes d’Alzira, a partir de l’1 de juny i fins al 30 de juny, s’habilitarà un període extraordinari de cremes agrícoles que permetrà gestionar les restes de poda, únicament dels cultius de les varietats tardanes de cítrics, mitjançant la crema controlada i baix les següents condicions:

Permet cremar de dilluns a divendres des del trenc d’alba fins a les 11:00

Prohibeix la crema agrícola a menys de 30 m. de sòl forestal.

S’autoritzen les cremes agrícoles únicament per a la gestió de les restes de poda de les varietats tardanes de cítrics. S’haurà de declarar responsablement que la crema sol·licitada té esta finalitat.

En l’àrea homogènia de gestió A, les cremes agrícoles es realitzaran sempre en cremador, equipats o no amb mataespurnes segons la zona de la parcel·la.

En l’àrea homogènia de gestió B, les cremes agrícoles es realitzaran amb obligatòriament en cremador si aquesta es realitza entre els 30 i els 100 m. de sòl forestal.

Sols es pot cremar en dies de risc baix moderat per incendis forestals (1-verd).

En dies de risc alt (2-taronja) o extrem (3-roig) les cremes agrícoles a menys de 500 metres de sòl forestal estan prohibides.

Prohibida la crema agrícola els dies festius.

Per a obtindré el permís de crema, els interessats hauran de sol·licitar telemàticament a través de la Seu electrònica o presencialment, en les oficines municipals de la CLAU, Autorització de Crema (validesa 15 dies naturals) i Declaració responsable acreditant que es van a gestionar restes de poda provinents d’una explotació agrícola de varietats tardanes de cítrics.