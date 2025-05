Alzira inicia una nova campanya de control biològic contra plagues en els cítrics i l’arbrat urbà

Esta setmana han començat a Alzira els treballs de col·locació de caixetes amb insectes depredadors com a mètode de control biològic per a combatre diverses plagues que afecten l’arbrat urbà.

Concretament, s’han introduït exemplars de Cryptolaemus, un depredador natural del conegut cotonet que afecta greument els cítrics, així com l’Adalia bipunctata, un insecte eficient en el control del pulgó que prolifera especialment en espècies com les tipuanes tipu i els ficus, molt presents en els carrers i parcs d’Alzira.

Els treballs s’han iniciat baix la supervisió de la regidoria d’Agricultura, Serveis per a la Ciutat, Seguretat i Plagues i els responsables i operaris de l’empresa concessionària Actua, encarregada de dur a terme esta actuació.

Segons ha explicat el regidor Enrique Montalvá, “el control biològic és una de les ferramentes més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient per a fer front a les plagues, i més encara en una ciutat com Alzira, on comptem amb una gran quantitat d’arbrat en l’entorn urbà. A més, reduïm l’ús de productes químics i contribuïm a mantindre un equilibri ecològic més saludable”.

Esta acció s’emmarca dins de la línia estratègica que impulsa la regidoria de Serveis per a la Ciutat de l’Ajuntament per a la gestió integrada de plagues i per a la millora del verd urbà, un aspecte clau per a la qualitat de vida dels veïns i veïnes i per a la conservació del nostre entorn natural.

Des de la regidoria s’anuncia que el seguiment serà constant i que es reforçarà la introducció d’exemplars depenent de l’evolució de les plagues al llarg de la temporada. Així mateix, es preveu ampliar este tipo d’actuacions en pròximes fases del pla de control.