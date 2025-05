"No nos quitaremos las cañas en las playas de Cullera en un año"

El Ayuntamiento de Cullera trabaja desde que se produjeron las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre en la retirada de toneladas de cañas, plásticos, restos vegetales y todo tipo de residuos arrastrados a sus costas tras la dana. Casi siete meses de la riada, y a pesar del esfuerzo invertido, las cañas siguen apareciendo en la arena.

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, alertó ayer en el pleno que "no pararán de salir cañas". Mayor augura que "no nos quitaremos las cañas en casi un año". Tras ser preguntado por la concejala del Partido Popular, Ana Isabel Colom, el primer edil explicó que estos restos "no sólo salen de las playas, sino que también de la propia arena".

Durante su intervención, el alcalde del municipio indicó que la maquinaria que se encuentra trabajando en la costa retira, en sus palabras, "la primera capa, por lo que las cañas que están debajo vuelven a salir". El consistorio lamenta la falta de recursos para acometer estas tareas. "Nos hemos visto desbordados", añadió en referencia a la situación vivida en las playas tras la dana.

Ante esta situación, el ayuntamiento ha reforzado los trabajos de limpieza con el fin de que se encuentren en las mejores condiciones en los próximos días ante la previsión del buen tiempo y la llegada de la época estival. Mayor anunció que en pocos días llegarán dos nuevos tractores que aumentarán las tareas. "El 1 de junio se hará el trabajo con más intensidad, pero ahora no tenemos capacidad ni personal", indicó.

Por otra parte, el ayuntamiento también pretende reforzar el servicio municipal durante las tardes para "poder limpiar más".

Contratación

Cullera recibirá durante la próxima semana a las más de 80 personas contratadas para reforzar las tareas de reconstrucción y las necesidades generadas tras la dana en la localidad. El Gobierno de España destinó 778.471 euros para dar trabajo a las personas desocupadas. El consistorio, por su parte, también invertirá 31.028 euros para esta contratación.

Entre las tareas que acometerán estas personas se encuentra la recuperación de las playas. Los trabajadores se encargarán de limpiar manualmente la costa, los espigones o las zonas más rocosas. "Se van a centrar en el trabajo más manual para recoger las cañas que no pueden extraer las máquinas en la playa, los espigones o las rocas", afirmó.

Mayor, durante su intervención, añadió que no todo el litoral se encuentra en las mismas condiciones, ya que depende del impacto de la dana en cada zona. En sus palabras, "no es que hayamos limpiado más la zona de San Antonio, sino que no tiene la misma suciedad que las playas del sur o la del Dosel".