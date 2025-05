Alzira es prepara per a la primera onada de calor

L’Ajuntament d’Alzira informa que des de hui, dijous 29 de maig i fins al pròxim diumenge 1 de juny, s’espera una pujada significativa de les temperatures, en la qual s’arribarà a valors màxims de fins 36 ºC.

Davant d'esta situació, el consistori prega a la ciutadania que s’extremen les precaucions i recorda les mesures preventives per a fer front a les altes temperatures. Entre elles, es troba evitar esposar-se directament al sol entre les 12 i les 16 hores o buscar llocs frescos i a l’ombra, on disposar de punts d'aigua i bancs a l'ombra. Així, l’Ajuntament recorda que els parcs són llocs accessibles per a tots i totes, com el parc de l’Alquenència, parc Les Basses, parc Els Furs i parc Pere Crespí.

Per altra banda, l'ajuntament recomana beure molta aigua i evitar l’alcohol i la cafeïna, utilitzar cremes protectores adequades i tenir molta precaució i evitar eixir a fer senderisme o qualsevol altra activitat esportiva a la muntanya.

A més, el Centre de Coordinació d’emergències decreta nivell taronja de preemergència per risc d’incendi forestal, per tant des de l’Ajuntament s’augmenta la vigilància en la zona forestal i urbanitzacions.

Com és habitual, se sol·licita una vegada més la col·laboració ciutadana per a evitar situacions que generen risc d’incendi com puga ser el llançar coets o encendre foc per a cremes o barbacoes en àmbit forestal.

Cal recordar que amb nivell taronja o roig, està prohibit fer cremes agrícoles, encara que estigueren autoritzades. Pots consultar el nivell de risc a www.112cv.gva.es

Si veus fum, telefona al 1·1·2