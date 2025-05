El único inquilino con contrato de luz y agua abandona la finca okupada de Carcaixent tras la agresión

Vicent Ferrando fue agredido hace dos semanas por un okupa que vive en su mismo edificio, en la avenida Germanías de Carcaixent. El agresor le propinó unos golpes que le fracturaron la mandíbula y le perforaron un tímpano, lo que le ha hecho perder el 50 % de audición en ese oído y todavía no sabe si la recuperará. Tras unas semanas en busca de una solución a la situación a la que se enfrenta, Ferrando ha decidido dejar el ático en el que vive de alquiler y buscar otro lugar más seguro para él y sus hijos, algo que podría dejar sin suministro de agua y luz a toda la finca en la que residen okupas sin contrato.

Ferrando es el único residente con un contrato legal de alquiler en un edificio que consta de 12 viviendas (11 de ellas, okupadas). Se dio cuenta de que estaban realizando enganches ilegales a la red eléctrica y al agua porque, de un mes a otro, se le disparó la factura de la luz. «Vi que de consumir 3 o 4 kilovatios al día, pasé a 16 o 17. Suelo pagar entre 30 y 40 euros al mes de la factura de la luz. Con los enganches, he llegado a pagar más de 200 euros en un mes», detalla.

«Ahora que me voy, a ver lo que hacen»

A pesar de estas irregularidades, «nunca había tenido ningún problema con los okupas. La mayoría no son conflictivos y yo estaba contento en mi piso. Nos llevábamos bien porque sabían que, si yo me voy, pueden cortar la luz en todo el edificio. Ahora que me voy, a ver lo que hacen», explica a Levante-EMV. Con esta decisión, los residentes sin contrato en estas 11 viviendas podrían quedarse sin electricidad, ya que Ferrando era el único inquilino que pagaba por estos suministros.

El afectado ha preferido irse a otro piso para «garantizar la seguridad», explica, de sus hijos. «Yo estoy separado pero mis dos hijos vienen algunas semanas. Tanto su madre como yo coincidimos en que no vamos a meterlos aquí, dadas las circunstancias», añade. Por suerte, su casero es amigo suyo y le ha permitido suspender los pagos hasta que la situación mejore. «No te creas que es fácil buscar otro piso ahora, está todo muy caro. He encontrado uno un poco más antiguo y caro que este y, si todo va bien, me iré a finales de esta semana», expone.

Orden de alejamiento

La víctima asegura que el agresor llamó al timbre de su casa la noche del 15 de mayo y, sin mediar palabra, le pegó varios puñetazos mientras le repetía «has sido tú». El atacante creía que Ferrando había avisado a la empresa eléctrica sobre los enganches ilegales de luz que habían realizado en el edificio, cuando estos avisos se dan, según Ferrando, por parte del despacho administrador de la finca. El agredido presentó una denuncia ante la Guardia Civil y cuatro días después el agresor prestó declaración ante un juzgado que le ha puesto una orden de alejamiento, a esperas de un juicio que podría demorarse hasta dos años.