"No puedo salir a la terraza porque huele a huevos podridos"

Los vecinos y vecinas de Benifaió llevan varias semanas denunciando los malos olores que impregnan la localidad, los cuales aseguran que presuntamente proceden de la empresa agroalimentaria Roquette Laisa.

Los afectados ya han presentado varias reclamaciones ante el ayuntamiento con el fin de revocar esta situación. Este problema ha comportado que los residentes lleguen a utilizar mascarillas cuando salen a la calle o cierren las ventanas de sus viviendas durante gran parte del día para evitar que se introduzca en el domicilio. "Vivo en la parte opuesta a la de la empresa, pero el olor es insoportable y provoca arcadas y agonía", explica José Martín, uno de los vecinos afectados de la localidad.

Martín reconoce que durante gran parte del día debe cerrar las ventanas de su vivienda para evitar que el olor, que califica como "putrefacto", se introduzca en la casa. "Vivo en un ático y no puedo disfrutar de la terraza por el olor. No invito a nadie a casa porque me da vergüenza que tengan que vivir esta situación. La peste también se impregna en la ropa. Si la lavas y la tiendes fuera, la tienes que volver a lavar", denuncia el afectado, quien llega a reconocer que "si llego a saber que íbamos a vivir así, no hubiese comprado una vivienda en esta localidad". La intensidad del olor, según reconocen los afectados, varía dependiendo de la dirección del aire.

Los residentes conviven con este problema desde finales de 2024, aunque reconocen que la situación se ha agravado durante las últimas semanas. Tras varias publicaciones en redes sociales por parte de los vecinos, la alcaldesa de Benifaió, Marta Ortiz, emitió un comunicado en el que afirmaba ser consciente de los episodios de "olores muy desagradables". El consistorio reconoce que están trabajando en esta problemática desde finales de febrero. "Debíamos identificar de dónde venía y por qué. Visitamos la empresa, que estableció mayo como mes en el que podrían tener resuelto el problema", indicaba la alcaldesa.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Xavier Martínez, ha explicado a este diario que la empresa les reconoció que los olores estaban relacionados con unos problemas surgidos en la depuradora. Sin embargo, ha finalizado el mes de mayo -plazo que habían previsto- y la empresa todavía no ha resuelto la situación. "Salimos contentos de la reunión. La empresa nos reconoció el problema en marzo y nos dijo que iban a realizar unas modificaciones en la depuradora", explica el edil, que es consciente de la cantidad de quejas recibidas y comprende la situación, ya que, en sus palabras, "es un olor muy desagradable, como si oliera a huevos podridos".

Martínez reconoce que los olores se han agravado durante las dos últimas semanas, aunque "el olor no es tan fuerte como en marzo". "Depende de la dirección del aire, por lo que el olor varía según la zona del pueblo", añade.

El ayuntamiento ha mantenido varios encuentros con la empresa para conocer el avance del problema y, además, ha remitido varios escritos a la Conselleria de Sanidad y el área de Medio Ambiente para trasladar las quejas y preocupaciones del consistorio y los vecinos. "Nos preocupa la situación y queremos que controlen los olores", recalca.

La alcaldesa, por su parte, en el comunicado señala que la conselleria en abril visitó las instalaciones para comprobar la situación y las gestiones en la depuradora, pero manifestaron que "no habían detectado irregularidades significativas, aunque les solicitaron algunos estudios como el estudio olfatométrico". Este diario ha intentado contactar con la empresa, pero no han querido ofrecer ningún tipo de declaración.

No es la primera vez que los vecinos denuncian estos olores. En 2017, el consistorio ya envió a la Conselleria de Medio Ambiente esta problemática con el fin de que marcara las directrices a seguir. Ahora vuelven a confiar al organismo autonómico una solución frente a las numerosas quejas.