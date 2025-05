Otro tiempo muerto en las obras del polideportivo de Alzira que lleva seis años cerrado

La propuesta del grupo municipal de Ciudadanos Alzira de realizar una auditoría externa sobre las obras del polideportivo Fontana Mogort, que han sufrido numerosas vicisitudes y mantienen cerrada la instalación desde hace seis años, sirvió para que el gobierno municipal aportara un poco de luz sobre la situación de la demora en el inicio de la última fase, que debería haber arrancado a principios de mayo, pero no lo ha hecho.

El concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, recogió el guante lanzado por Miguel Vidal (Cs) y anunció que el ayuntamiento va a tramitar la resolución del contrato con la empresa adjudicataria por incumplimiento, ya que ha manifestado que no tiene intención de iniciarlas, con las consecuencias que prevé la ley ya que, indicó el edil, la decisión de la empresa “ha supuesto daños y perjuicios”, pero anunció que el gobierno municipal realizará un último intento para que la constructora ejecute “como mínimo” las obras imprescindibles contra incendios y otros aspectos relacionados con la seguridad para poder usar las instalaciones para los entrenamientos, aunque sea de forma limitada pero segura. Gomis señaló que si no lo hace la empresa, será el ayuntamiento la que contrate de nuevo esa parte de la obra “lo más pronto posible” con el objetivo de que el Fontana pueda estar disponible aunque sea con esas limitaciones “para el inicio del próximo curso”.

"Somos los principales interesados en que se reabra el pabellón”, Andrés Gomis — Concejal de Urbanismo

“No es lo más adecuado, pero creemos que es la opción para dar una solución a los clubes lo antes posible. Somos los principales interesados en que se reabra el pabellón”, incidió el concejal de Urbanismo, que había iniciado su intervención pidiendo disculpas a deportistas, clubes y familias porque, según dijo, “si ha pasado tanto tiempo y no está en funcionamiento es porque algo no hemos hecho bien”.

Miguel Vidal (CS) justificó la propuesta de realizar una autoría externa de las obras, que fue rechazada por el equipo de gobierno, para conocer “la realidad de todo lo que ha pasado” ya que, según dijo, “ni la información del expediente ni sus explicaciones (del equipo de gobierno) resultan creíbles”. “Son conscientes de que llevamos seis años para reparar unas goteras en el pabellón cuando con obras similares, por menos de un millón de euros, se han acabado en doce meses. Ha sido un compendio de contradicciones, fallos administrativos, problemas técnicos, con las empresas… seis años después y con casi cuatro millones de euros seguimos sin fecha, no nos deben las explicaciones a nosotros, sino a los usuarios y sus familias”, señaló Vidal, mientras enumeraba las distintas obras que se han paralizado en Alzira, desde el instituto Rei en Jaume a la pasarela de la Vila.

Disculpas del equipo de gobierno

El concejal de Urbanismo tomó la palabra en nombre del equipo de gobierno para manifestar que el ejecutivo local entiende y comparte la preocupación de las entidades deportivas, es consciente de que el Fontana Mogort lleva “demasiado tiempo” cerrado, lo que supone un perjuicio para deportivas, familias y clubes. Por ello, reiteró las disculpas a los afectados, tras asumir que si ha pasado tanto tiempo es porque algo no se ha hecho bien, pero señaló que habrá tiempo de analizarlo en su momento. “Todo esto no quita que estemos intentando hacer todo lo que está en nuestras manos para reconducir la situación, aunque hay situaciones que se escapan de nuestro control directo”, dijo.

Vista interior del polideportivo que lleva seis años sin actividad. / Perales Iborra

En este sentido, detalló que la última fase de las obras no ha arrancado “porque la empresa adjudicataria ha incumplido todas sus obligaciones y lo ha hecho -incidió-, apurando todos los plazos, con el retraso que eso ha generado”. Gomis expuso que, pese a las dificultades de una coyuntura condicionada por la dana, el ayuntamiento sacó la licitación de las obras a principio de año por importe próximo a los 700.000 euros, se adjudicaron el 11 de marzo y el 3 de abril se firmaba el contrato. “Hemos trasladado a la empresa la urgencia en ejecutar las obras, nos ha dado varias fechas de inicio, pero no han empezado. Si hubiera arrancado según lo previsto, el pabellón habría abierto en septiembre con todas las obras finalizadas”, indicó el responsable de Urbanismo, antes de anunciar el intento de impulsar unas obras mínimas que permitan el uso seguro, aunque sea limitado de las instalaciones.

Gomis también respondió a las invectivas de Ciudadanos que el gobierno no rehuye la crítica ni rechaza realizar una auditoría de todo lo que ha sucedido, pero indicó que en todo caso se debería realizar cuando finalicen las obras y se pueda haber balance. “No tendremos ningún problema en hablar cuando llegue el momento, ahora la única prioridad es acabar las obras. Hablaremos con toda la transparencia para ver qué ha fallado y cómo mejorar en el futuro, pero en una auditoría se tendrá que tener en cuenta todo y no realizar una búsqueda selectiva de responsabilidades", indicó, mientras señalaba que en el origen está el acuerdo adoptado en etapas anteriores de ceder el techo para placas solares o la falta de mantenimiento”, mientras argumentaba el voto en contra de la moción “porque no ayudará a abrir el pabellón ni un día antes”.