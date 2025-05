Morant recuperará las cirugías cardiacas en el hospital de la Ribera si llega al Palau

El pasado 19 de mayo, la Unidad de Cirugía Cardiaca del hospital de la Ribera realizó su última intervención en el quirófano, pese a las protestas del personal y los pacientes. A partir de ahora, los pacientes serán derivados al hospital General de València. La medida de la Conselleria de Sanidad puede ser definitiva o solo transitoria porque, este sábado, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha asegurado que recuperará la unidad cuando sea presidenta de la Generalitat frente a la supresión llevada a cabo por el gobierno de Carlos Mázon.

"Hay que explicar claramente a la gente que, si cuando el Hospital de la Ribera estaba gestionado por Ribera Salud y era privado, se le pagaban las consultas y las cirugías; la Generalitat no puede decirnos ahora que no es sostenible económicamente y que no tiene rentabilidad", ha asegurado en un acto de partido en Sueca, que ha servido para elegir a Manoli Egea como secretaria general comarcal. Por eso, ha dicho que "igual que hicimos con la reversión a lo público" del hospital de Alzira, impulsada por el Botànic, "recuperaremos esta unidad" a la comarca.

Comarcalismo

La socialista ha recalcado que "la mejor escuela política que hay es el municipalismo". Ha explicado que quiere "ser presidenta de la Generalitat para hacerme cargo y ser responsable de proteger a la gente, por ejemplo, en las emergencias, pero no lo puedo hacer si no me acompañan los compañeros y compañeras de todos los municipios y si no generamos esa ola de ilusión y de esperanza en un futuro mejor que recoja esa voz indignada de la gente que clama verdad frente a la mentira, y justicia frente a la negligencia".

Alta complejidad

Los facultativos de esta especialidad, tras el anuncio de la supresión por parte de la Conselleria de Sanidad, decidieron recurrir la decisión ante los tribunales con el fin de paralizar esta decisión. Desde que se anunció el cierre de esta especialidad, los ayuntamientos, personal sanitaria y gran parte de la ciudadanía de los municipios afectados se han movilizado y han recogido firmas para denunciar la situación. Sin embargo, la justicia se opuso a esta paralización cautelar, lo que supone el cierre definitivo del área de cirugía cardíaca.