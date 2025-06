Un informático de Massalavés triunfa como actor de cine en Hong Kong

En España, es un informático. En Hong Kong, se ha metido en la piel de personajes tan variopintos como un asesino a sueldo, un jefe terrorista o un chef francés. Vecino de Massalavés, Alberto Calvet ha vivido una transformación tan sorprendente como inspiradora: de estar en paro en su pueblo de la Ribera Alta a convertirse en protagonista y guionista de películas en el cine hongkonés independiente de acción.

Su última obra, «Tournament 9 – Luna Dragon», se ha estrenado este mes en los cines Megabox de la ciudad china. La película forma parte de una saga dirigida por Samuel Leong, conocido como Sam Gor, un famoso director chino caracterizado «por un estilo visual intenso, con escenas llenas de violencia explícita y toques de humor negro», como explica Calvet. Es la primera colaboración de ambos cineastas y el guion de esta entrega lo escribió el valenciano, impulsado por la necesidad de crear durante los meses más duros del confinamiento por la pandemia.

Alberto Calvet caracterizado de asesino a sueldo en su última película. / Levante-EMV

La historia gira en torno al personaje interpretado por Calvet: un asesino a sueldo que llega a Hong Kong con una misión. Va detrás de un gánster (interpretado por Gor) que regenta un local de apuestas ilegales. En medio de una redada violenta, salva a un bebé que, en la ficción, se llama Luna, como su hija nacida en 2019 y de madre hongkonesa. «Allí son muy típicas las películas de asesinos a sueldo y gánsteres», explica Calvet. «Los occidentales solemos hacer de malos, pero en esta ocasión es diferente», añade.

Cine multilingüe

Uno de los retos de la película fue rodarla en formato multilingüe. En la metrópolis china, Calvet suele hablar mayoritariamente en inglés. En «Tournament 9 – Luna Dragon», los personajes hablan inglés, castellano y cantonés.

Calvet está en conversaciones para subtitularla y presentarla a festivales en España. También busca una posible distribución en alguna plataforma digital, aunque «el mundo del cine aquí no es tan accesible como allí», subraya. Señala que en España es más difícil vivir de la interpretación: «Todo este tema se mueve más por Madrid, y si tienes que ir a castings en Madrid con la esperanza de que te llamen... tienes que estar viviendo allí. En Hong Kong el tema es diferente: es más pequeño, te mueves muy bien y no te cuesta nada», comenta.

Nuevos comienzos

El actor, que en España trabajaba de informático, se quedó en paro y se trasladó a Hong Kong en 2013 para ser profesor de castellano como lengua extranjera, pero allí le cautivó el mundo de la interpretación. Su carrera artística surgió tras ver un anuncio en Facebook para una serie local, lo que le permitió conocer a otros profesionales del sector. Esa experiencia marcó el inicio de su carrera en el cine hongkonés.

Admite que ha perdido la cuenta de las series, películas y anuncios para la televisión local hongkonesa en los que ha figurado, entre los que destacan «Ahora me ves 2», «Shockwave», «Cook up a Storm» o la serie «The Stunt»; y ha trabajado con directores como Herman Yau y actores como Woody Harrelson, Andy Lau, Donie Yen, Anthony Wong, Jesse Eisenberg, Dave Franco o Lizzy Caplan. Durante años participó en varias producciones como actor secundario, normalmente en la piel de personajes occidentales con papeles de villano. «Para mí era una manera de ganar dinero extra, aunque me sorprendí cuando la gente empezó a reconocerme por la calle», rememora.

«Me ha costado más retomar mi vida aquí que empezar de cero allá»

Calvet volvió a la Ribera del Xúquer en 2023 tras pasar cuatro años en Hong Kong sin poder regresar por las restricciones de la pandemia. Hace dos semanas, regresó -solo para unos días- a la ciudad china para la premier de su nueva película.

Actualmente trabaja como informático y, cuando encuentra un hueco, realiza cortometrajes amateur. Reconoce que el panorama laboral en España es menos esperanzador que en China: «Me ha costado más retomar mi vida aquí que empezar de cero allá. Aquí está todo muy difícil: desde que llegué en febrero de 2023 a València, estuve sin trabajo hasta finales de 2024», relata. «No descarto volverme allá», confiesa, mientras mantiene viva su pasión cinematográfica desde su casa de Massalavés.