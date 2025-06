El Alzira FS busca llenar el Palau en el partido decisivo de la semifinal por el ascenso

La victoria del Family Cash Alzira FS este martes en el Palau d’Esports puede valer un ascenso a Primera División. Lo que es seguro es que ganar al Málaga Ciudad Redonda a partir de las 20 horas servirá para clasificarse para la final del play-off. Sin embargo, desde antes de que acabara la liga corría el rumor, cada vez más fuerte, de que el Real Betis quería desprenderse de la sección de fútbol sala. Qué pasará si finalmente lo hace nadie lo sabe. La plaza no la puede vender como hizo con el equipo de baloncesto -que era una SAD diferente a la del club de fútbol- y únicamente la podría ceder a otro club. Si finalmente esto tampoco fuera posible, la RFEF no deja claro si una plaza vacante iría para el segundo clasificado de la liga regular o el finalista que no lograra el ascenso.

Por tanto, de clasificarse a la final, el Alzira FS cumpliría ambas condiciones. Pese a todas las posibilidades, el club ribereño no quiere sorpresas y empezará por buscar esta noche la victoria y, de lograrla, a partir del sábado, superar la segunda ronda para no depender de futuras e inciertas decisiones que podrían modificar la planificación de la temporada.

La incertidumbre deportiva que tiene Braulio Correal es si podrá contar con Pablo Ibarra. Al cierre de esta edición no se había tomado la decisión aunque es probable que pueda ir convocado aunque al final el madrileño no juegue.

Entradas a un euro

La directiva alzireña quiere que el Palau d’Esports se convierta en su sexto jugador por lo que ha puesto a la venta online entradas para los abonados a solo un euro. “Es una cantidad irrisoria que nos sirve para controlar el aforo”, indican desde el club. Además, dichos abonados también pueden adquirir entradas para amistades o familiares por solo cinco euros cada una. Todo se podrá comprar únicamente a través de www.alzirafs.com/entradas. La entrada adquirida por los abonados en la tienda cuesta cinco euros. Para el público no abonado, el precio es de 10 euros y cinco los menores de edad.