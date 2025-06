Alzira afronta un estiu ple de música i ritme

Alzira es prepara per viure un estiu vibrant amb tres esdeveniments musicals destacats que ompliran la ciutat de melodies i bones vibracions.

Com explica el regidor de Cultura, Israel Pérez, “des de l'Ajuntament d'Alzira encarem el mes de juny amb diferents espectacles de música i concerts a l'aire lliure. Comptem amb Música al Claustre, la 26a Mostra de Jazz al carrer i amb el III RiberAlz, Festival de percussió. Amb aquests espectacles Alzira és referma en la seua aposta per la música. Exercim una vegada més la nostra capitalitat cultural i, aquesta vegada, ho fem des de l'àmbit musical. Perquè Alzira és Música".

Música al Claustre

El programa "Música al Claustre" oferirà una sèrie de concerts al llarg del mes de juny al claustre de la casa de la Cultura.

7 de juny: Contrastos de L’ànima, un concert que fusiona ritmes tradicionals amb tocs contemporanis.

14 de juny: Orquestra de Cambra de l’SMA, presentant un repertori variat que inclou clàssics i novetats.

15 de juny: Orfeó Suecà i Coral Polifònica Ciutat d’Alzira.

21 de juny: Les Arts amb Tú.

28 de juny: Riberalz & Friends, un concert que promet sorpreses i col·laboracions inesperades.

Consulta el programa complet ací https://www.alzira.es/wp-content/uploads/2025/05/MUSICA-AL-CLAUSTRE_2025.pdf

Mostra de Jazz al Carrer

Del 12 al 21 de juny, Alzira acollirà la Mostra de Jazz al Carrer, un esdeveniment dedicat a tots els amants del jazz. La programació inclou:

2 de juny – JAZZ A CASA

20:00 h: Vera Lu (veu) i Pablo Mercader (guitarra)

Lloc: Ca Àngels i Alberto (c/ Serra de la Murta 3 - pl. Respirall)

13 de juny – Casa de la Cultura

20:00 h: Cloenda de temporada "Jazz i Cinema"

Projecció de la pel·lícula Un día volveré (Martin Ritt, 1961)

Entrada: 3 € / Reduïda: 2 €

21:30 h: Àpat de cloenda oferit pel Club Cinema i Aljazzira

22:30 h: Concert en el Claustre: Nina Dinamita i La Swing Milicia

14 de juny – Plaça del Carbó (Ajuntament)

22:30 h: Plena 79 Salsa Orchestra

18 de juny – JAZZ A CASA

20:00 h: Rosana Díaz (saxo) i Alfie Copoví (piano)

Lloc: La Alfarería (c/ Salvador Santamaría 12)

19 de juny – JAZZ A CASA

20:00 h: Naila Ferrandis (veu) i Juan Tamarit (piano)

Lloc: Ca Claur (c/ Colón 49)

21 de juny – Plaça de les Germanies

18:00 h: ‘Quinto i Tapa’ a 1,5 € oferit per la falla P. Germanies

21:30 h: Sopar de pa i porta

23:00 h: Concert de cloenda: Sedajazz Latin Ensemble

Consulta el programa complet ací https://www.alzira.es/agenda-alzira/26-mostra-de-jazz-al-carrer/

III RIBERALZ Festival

Del 24 al 28 de juny de 2025, el Riberalz Festival es converteix en una cita ineludible per als amants de la percussió. La inauguració es realitzarà el dimarts 24 de juny a les 19:30 h al Claustre de la Casa de la Cultura, on actuaran grups reconeguts com J. Planes, T. Torres, R. Humet, i J. Oliveira. Cada dia, el festival oferirà una programació diversa en llocs emblemàtics de la ciutat:

Dimecres 25 de juny: Concert a les 19:30 h a l'Auditori de la Casa de la Cultura, amb actuacions de música en directe.

Dijous 26 de juny: Plaça de l'Ajuntament a les 19:30 h, una vetlada festiva amb actuacions en viu.

Divendres 27 de juny: Plaça de les Lletres Valencianes a les 19:30 h, on la música i l'ambient festiu es fusionaran.

Dissabte 28 de juny: Cloenda del festival al Claustre de la Casa de la Cultura a les 19:30 h amb una gala espectacular.

Consulta el programa complet ací https://www.alzira.es/wp-content/uploads/2025/06/RiberALZ-Festival_Festival-de-percussio.pdf

Venda d'entrades: Les entrades per a tots els esdeveniments estan disponibles a les taquilles del Gran Teatre i a través de la web oficial.

No et perdes l'oportunitat de gaudir d'un estiu ple de música, diversió i bon ambient a Alzira.