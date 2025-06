El Alzira FS pierde el tren del ascenso a Primera tras caer en el Palau (2-3)

El Family Cash Alzira FS deberá esperar la opción Betis para saber si es equipo de Primera o de Segunda División la próxima temporada. Después de casi tres horas de partido, este martes ha queddo eliminado en las semifinales del play-off al perder 2-3 contra el Málaga.

El encuentro empezó con cánticos desde el primer segundo de una afición que demasiadas veces está callada y que esta vez supo interpretar la importancia de la cita. Llevaron en volandas al equipo en los primeros instantes, en los que Gustavão lo intentó a la media vuelta sin suerte. Mala fortuna como la que tuvo poco después. Retuvo el esférico de espaldas a portería buscando un pase pero su asistencia al ala fue hacia el visitante Kiko, quien inició una contra y batió por abajo a Fede. Los malagueños se envalentonaron y empezaron a presionar impidiendo que el Family llegase al marco de Mellado. El ataque ribereño se limitaba a pases largos de Fede que quedaban en nada.

El partido se tuvo que parar a los cuatro minutos de juego porque la fuerte tromba que cayó sobre la capital de la Ribera hizo emerger las numerosas goteras existentes, especialmente situadas en el centro del terreno de juego. El agua encendió los ánimos del público que reclamó al ayuntamiento el arreglo del pabellón, incluso con insultos al alcalde y al concejal de deportes, del que reclamaron su dimisión.

50 minutos después se reanudó el partido. Kiko y Yuni volvieron a probar a Fede y por fin, a los 7’30” minutos llegó el primer chut ribereño, obra de Rubi. El segundo tanto malagueño pudo llegar al momento tras otra pérdida local. Las ocasiones alzireñas llegaban con cuentagotas: una jugada personal de Ivi, un pase largo a Rubi, el ibense lo controló y chutó fuera por poco. Aún más cerca tuvo el gol el cierre con una falta a 40 segundos para el descanso que estrelló en el larguero.

Tras el paso por vestuarios, de un intento de vaselina de Ivi se pasó al 0-2 cuando una pérdida de Peiró permitió chutar a Kiko y Fede no retuvo. Sin embargo, solo quince segundos después y casi por casualidad, Ivi se cruzó en línea de gol y desvió el tiro de Peiró. La locura se desató un minuto más tarde con un jugadón en línea de fondo de Darrieer que Peiró embocó a puerta vacía. Lechero pudo culminar la remontada pero Mellado sacó su disparo. Para colmo de males, un error en la marca dentro del área permitió el 2-3 de Campano tras un saque de banda. A once para la conclusión, Manolo salió al terreno de juego para forzar al Málaga a no jugar tan alegre. El portero palmesano hizo tres grandes paradas e incluso tuvo dos ocasiones en ataque. Los alzireños lo intentaron por todos los medios pero no lograron superar la tupida defensa malagueña para desesperación propia y de la afición.

Problema de décadas

Los problemas de goteras no son nuevos pero nunca han sido resueltos. La forma abovedada de la cubierta del Palau pronto mostró problemas hace más de 30 años con las goteras que se generaban en sus juntas. Ya con Manolo Nebot, Eliseo Candela y José Andrés Hernández en la concejalía de Deportes se llevaron a cabo intervenciones por valor de unos 30.000 euros cada una que resultaron infructuosas. También con el “govern de la Vila” y Aida Ginestar y Fernando Pascual en sus respectivos mandatos se actuó aunque la conclusión definitiva era que siempre se debía cambiar la cubierta o poner una segunda capa por encima.

La necesidad de casi un millón de euros para acometer el cambio frenaba cualquier iniciativa. Los 21 millones recibidos por el gobierno alzireño por la dana de parte del gobierno de España permitieron destinar 700.000 €. El club desearía que la obra comenzara ya pero dependerá de que se desarrolle el proyecto desde el ministerio.