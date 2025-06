Un refugio de animales de Cullera paraliza su actividad ante la llegada masiva de animales y las elevadas deudas

Las protectoras y refugios de animales llevan meses lanzando una llamada de auxilio a la ciudadanía ante la llegada masiva de perros y gatos a sus instalaciones y la falta de manos para hacer frente a sus cuidados. Algunas de ellas han tenido que paralizar la actividad con el fin de atender en las mejores condiciones a los animales que se encuentran en el refugio y, a su vez, coger impulso para seguir haciendo frente a la cantidad de peticiones que reciben día tras día.

Associació Animal per Cullera ha emitido un comunicado en sus redes sociales, en el que anuncian el cierre temporal de la entrada de animales. "Muy a nuestro pesar, no podemos más. Esto es un no parar", lamentan los voluntarios.

Los voluntarios denuncian que no disponen de refugio ni casas de acogida, donde atender alos gatos. "Las casas que tenemos están más que saturadas y nadie se digna a acoger", indican. Ante esta situación, la asociación ha decidido parar y centrarse en los gatos que ya están en el refugio desde hace tiempo y todavía no han sido adoptados.

"Nuestro objetivo, y siempre dentro de nuestras posibilidades, debe ser siempre rescatarlos, sanarlos física y emocionalmente y encontrarles un futuro mejor dónde jamás vuelvan a sufrir", indican.

Falta de voluntarios

La entidad también lamenta la ausencia de voluntarios que, a pesar de sus trabajos y familias, sacan tiempo y esfuerzo para poder atender a los felinos. Por ello, y a pesar del dolor que comporta esta decisión, han decidido cerrar temporalmente sus puertas.

"Si no nos centramos en los gatos que tenemos, acumulamos animales que ya no verán un hogar. Si ellos no salen, otros no podrán entrar", insisten. Añaden que "aunque seamos una asociación legalmente constituida, no nos obliga a quedarnos con todos los animales que nos necesitan, no vivimos de esto y no tenemos obligación ninguna de hacer más de lo dispuesto".

Por otra parte, reconocen que la situación se agrava ante las "deudas contraídas en las clínicas veterinarias. Pagamos deudas y volvemos a deber por no parar".