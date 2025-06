El PP denuncia la "imagen vergonzosa" proyectada de Alzira por las goteras del Palau d'Esports

El Partido Popular de Alzira ha criticado la “imagen vergonzosa” que ofreció la ciudad el martes, cuando los goteras en el Palau d’Esports obligaron a paralizar durante 50 minutos la semifinal que disputaban el Alzira FS y el Málaga Ciudad Redonda, y ha señalado que “tenemos un equipo que se disputa el ascenso a Primera División, pero juega en instalaciones de cuarta división”. Los populares cargan contra el gobierno municipal por su pasividad en acometer la reparación de la cubierta. “Un equipo y una afición que merecen ser de Primera División no merecen unas instalaciones tercermundistas”, expone el PP, mientras señala que esta situación se arrastra desde hace mucho tiempo y que así lo ha denunciado en diferentes ocasiones.

En concreto, los populares detallan en un comunicado difundido este miércoles que en el pleno del pasado 28 de mayo ya recriminaron al gobierno municipal que “una reparación de la cubierta tan necesaria para que se puedan celebrar los partidos con garantías no se haya realizado, y que sigamos esperando a que llegue ‘algún dinero’ de una subvención para poder resolver el problema”. “Ya dijimos en ese pleno que no entendemos cómo una instalación de tanta importancia y vital para el deporte de la ciudad no se puede reparar con el presupuesto municipal, de más de 50 millones de euros. No se puede alardear de reducir la deuda municipal y, en cambio, dejar las instalaciones deportivas, infraestructuras, limpieza, servicios a ciudadanos… totalmente abandonados”, inciden los populares, mientras recuerdan que la izquierda lleva en el gobierno “más de diez años”.

Por otro lado, incide el PP local, “para más desvergüenza (...) el gobierno municipal achaca los problemas de la cubierta del pabellón a los efectos producidos por la dana cuando todos sabemos que llevamos mucho más tiempo con este problema. La sensación que tenemos es de tomadura de pelo, cuando la realidad es una falta de interés por el deporte y por apoyar a un equipo de fútbol sala que ha llegado a lo más alto a nivel nacional”.

El PP reclama que se tomen las medidas oportunas para la reparación de la cubierta del Palau “lo más pronto posible, sin esperar a recibir una posible subvención” ya que, alertan, si esta ayuda se demora se podría volver a repetir la situación vivida el martes en una competición estatal.