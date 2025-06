«No pude sentir más vergüenza con las goteras, pero está en vías de solución»

Alzira fue noticia a nivel nacional por una de las imágenes más vergonzosas que ha vivido el deporte local en su historia. Los 12 l/m2 que recogió el pluviómetro del ayuntamiento en apenas 20 minutos volvieron a sacar a la luz las numerosas goteras que tiene el Palau d’Esports, lo que obligó a detener el partido de play-off de ascenso a la Primera División de fútbol sala entre el Alzira FS y el Málaga Ciudad Redonda durante casi una hora. «No pude sentir más vergüenza», reconoce el concejal de Deportes, Vicent de la Concepción, que fue abroncado por el público. «Quiero y estamos en vías de dar la solución definitiva a este proyecto que se arrastra desde hace más de 30 años pero estoy con las manos atadas», añadió. «Comprendo perfectamente el malestar de los aficionados y miembros del Alzira FS».

La solución pasa por reforzar la estructura del Palau d’Esports de Alzira y poner otra cubierta por encima que tape definitivamente las goteras que amenazan cada vez que llueve, aunque sea poca cantidad. La actuación tiene un coste de unos 800.000 € que ya dispone el ayuntamiento por las ayudas de la dana, pero no puede utilizar hasta que no esté el proyecto de remodelación. Este se inició la semana pasada en Madrid por parte del ministerio por lo que queda por delante su redacción completa y la posterior actuación de la empresa pública Tragsa. «La semana próxima tengo una reunión con responsables de Tragsa y espero que me aporten plazos de actuación», indicó De la Concepción. El edil de Deportes no pudo aclarar, por tanto, cuando empezarían las obras ni cuánto durarán. Esta falta de información desespera al Alzira FS porque a mediados de septiembre empieza la liga y no saben si contarán con pabellón o tendrán que buscar alojamiento.

Para el Alzira FS, esta circunstancia no es baladí porque la masa social habitual en los partidos de liga, algo más de 1.000 aficionados- no podría alojarse en pabellones como Cullera o l’Olleria y habría que trasladarse a València como poco. Otra opción pasaría por jugar los primeros partidos de liga como visitante, pero no se sabría hasta en cuántas ocasiones lo podría hacer. Además, esta situación no afecta solo al club de fútbol sala. Otros deportes como el voleibol o la gimnasia rítmica realizan en el Palau sus entrenamientos y competiciones.

El concejal espera que se pueda actuar en el exterior de la cubierta y que se puedan realizar entrenamientos. La situación del pabellón Fontana Mogort tampoco facilita las cosas. El jueves pasado se notificó a la empresa Giserco la intención del ayuntamiento de resolver el contrato, pero se le plantea que lleve a cabo los trabajos para adecuar el Fontana a las condiciones de seguridad y antiincendios que permita entrenar.

Giserco tiene hasta la próxima semana para contestar y si la respuesta es negativa, el consistorio prepararía una licitación rápida con la intención de que se pueda adjudicar la obra en julio «y reclamaremos daños y perjuicios». El siguiente problema sería «si la empresa adjudicataria trabajaría en agosto o lo podría hacer y no tuviera problema de suministro de materiales por parte de otras», explicó el concejal de Urbanismo, Andrés Gomis. «Paralelamente iniciaremos también el procedimiento para rehabilitar los vestuarios y otras dependencias», añadió.