El alzireño Juan Benavent recibe el premio a actor revelación: "Es difícil que se nos reconozca a los artistas de pueblo"

El actor de Alzira Juan Benavent ha recibido el Premi Crisàlide 2025 como actor revelación por parte de la asociación de Actors, Actrius i Professionals Valencians por su papel en la obra "Laila", dirigido por Bruno Tamarit de la compañía Juno.

"Ha sido muy emotivo porque es un orgullo que te valoren los compañeros del sector. Es muy enriquecedor que reconozcan todo el trabajo", explica el actor a Levante-EMV tras recibir este primer reconocimiento en el mundo de la interpretación. Benavent ha sido premiado por su papel como Salvador, un profesor de instituto que se ve reflejado en una alumna con TDAH y que encuentra ciertas dificultades para que ella acabe de confiar en sí misma y en todo su potencial.

La obra fue escrita por su pareja, quien, en sus palabras, "siempre ha creído en mi como actor". Benavent se formó en el mundo de la danza, pero hace cuatro años decidió realizar un curso de tetro. "Es el primer proyecto teatral, que nos ha dado muchas alegrías", afirma.

El alzireño se considera un artista multidisciplinar, ya que, aunque se inició en la danza, también canta y actúa. "Empecé en la danza, pero llegó un momento de desilusión en el mundo de las artes escénicas, puesto que es un sector muy complicado", explica. Por ello, decidió realizar este curso, donde ha aprendido que "me gusta hacer teatro y me ilusiona porque me lo paso bien". Benavent, por el momento, prefiere combinar todas estas artes, ya que "me gusta cantar, bailar y actuar".

El actor Juan Benavent junto al resto de premiados por la AAPV. / Levante-EMV

Nacido en Alzira, lamenta que los artistas procedentes de municipios pequeños no tengan la misma visibilidad y deban marchar a ciudades como Madrid o Barcelona para fortalecer su carrera artística. "Es difícil que se nos reconozca a los artistas de pueblo. Por eso, estos premios son tan ilusionantes", recalca. Él es un ejemplo de que "no hace falta irse a grandes ciudades para poder hacer cosas".

Benavent reconoce que todavía tiene muchos proyectos en marcha. "Tengo claro que el escenario es mi zona de confort", recalca. Entre los trabajos que se encuentra inmerso, está la obra "Ballant ballant" (compañía Teatre Micalet), en la que realiza un recorrido por la música y los bailes de los últimos cien años o el espectáculo de copla "Lucerito de las Marismas. Nunca es tarde".