Alzira celebra el Dia Internacional dels Arxius amb una jornada oberta a la ciutadania

El pròxim divendres 13 de juny, l’Arxiu Municipal d’Alzira se suma a la commemoració de la Setmana Internacional dels Arxius amb una jornada especial amb el lema “Informació, poder i democràcia”, que enguany fa èmfasi en el valor dels arxius com a eina per a garantir l'accés a la informació i enfortir la democràcia.

“A Alzira conservem el llibre de privilegis de Jaume I, l’Aureum Opus o el registre de les actes del consell des de 1388. Es tracta de documents de gran valor històric que ens permeten conéixer històries amagades, descobrir documents únics i entendre, a través de materials de diverses èpoques, la nostra història com a alzirenys i alzirenyes. Per això vull animar a tota la ciutadania a fer esta visita guiada a través de documents, cartells i llibres que poden consultar en el nostre Arxiu”, ha explicat el regidor de Patrimoni Històric, Xavi Pérez.

Amb l’etiqueta #ArxiusSónAccessibles, l’Arxiu obri les portes el pròxim divendres 13 de juny de vesprada a tota la ciutadania per a mostrar el ric patrimoni documental de la ciutat i com este contribuïx a entendre millor el passat, el present i la construcció d’un futur més just i sostenible. La jornada inclourà sessions divulgatives, exposicions documentals i una xarrada-debat amb Joan del Alcázar Garrido, doctor i catedràtic de la Universitat de València especialista en història contemporània i drets humans, i Beatriz Tortosa, periodista i comunicadora cultural.

Caldrà inscripció prèvia al telèfon 96 245 96 50 per a reservar la plaça en una de les dos sessions, a les 17.30 o a les 18.30 hores. Es tracten de sessions obertes al públic en general, amb grups reduïts (20-25 persones), on es farà una mostra física de documents com privilegis reials, actes del ple, padrons, fotografies històriques, plànols urbans. Una visita guiada pels tècnics de l’Arxiu Municipal.

A les 20:00 h tindrà lloc una xarrada-debat: “Informació, poder i democràcia”, oberta al públic i pensada per a veïns i veïnes d’Alzira de totes les edats, famílies, jóvens i qualsevol persona interessada a descobrir la memòria viva de la ciutat i el paper fonamental dels arxius en una societat democràtica.