Més Algemesí alerta del riesgo de reconstruir junto al Magro el colegio dañado por la dana

Més Algemesí ha criticado la decisión del Ayuntamiento de Algemesí de reconstruir el CEIP Carme Miquel en el mismo lugar donde se encontraba antes de la dana, a escasos metros del río Magro. La riada dañó gravemente su estructura y, por tanto, tenía que ser derribado. Para la formación, la reconstrucción del centro en el mismo emplazamiento es «un error y una temeridad» a pesar de la idea del consistorio de elevar el edificio.

La crítica principal de Més Algemesí se centra en que la ubicación actual del colegio se encuentra en una curva del cauce del río Magro, una zona que consideran de alto riesgo. Desde su perspectiva, es «absurdo que el ayuntamiento compre las casas particulares que están en la misma acera, a 20 metros del colegio, porque están en una zona peligrosa, pero no esté dispuesto a trasladar el colegio a otra ubicación del barrio más protegida», sostiene.

Hasta hace poco, se barajó la posibilidad de trasladar el colegio a los terrenos de la antigua piscina municipal: «Lo más prudente —y lo que todos los expertos y expertas que hemos escuchado han aconsejado— es alejarlo lo máximo posible del río». Aunque estos terrenos también están en una zona inundable, se encuentran alejados del cauce del río, lo que para Més representa una solución más segura. La formación lamenta que esta opción se haya descartado «sin haber consultado previamente a expertos y expertas en emergencias».

«Esperar ocho meses o un año más a cambio de mayor protección y seguridad es perfectamente aceptable”, señalan, en alusión al posible retraso en las obras si se optara por cambiar de ubicación.

Por su parte, el alcalde defendió en el pleno que se ha decidido reconstruir en la misma parcela ante la falta de sitio en el barrio y con el objetivo de mantener un centro educativo en la zona del Raval, lo que —según explicó— ayudaría a prevenir el absentismo escolar. «Si se tratara de un colegio ubicado fuera de un barrio vulnerable, posiblemente no se habría tomado esta decisión», replica Més Algemesí.

Mientras tanto, la Conselleria de Educación ya ha comenzado las obras para instalar aulas prefabricadas que acogerán al alumnado de manera provisional. Estas se ubicarán a una cota de 1,47 metros para prevenir daños en caso de nuevas riadas.

Escuela infantil Els Xiquets

Més Algemesí también ha criticado la gestión del ayuntamiento respecto a la escuela infantil municipal «Els Xiquets», dañada también por la dana. Siete meses después del desastre, aseguran que el gobierno local aún no ha tomado ninguna decisión concreta sobre su reconstrucción ni ha encargado un proyecto arquitectónico. «Si tenemos en cuenta que se trata de niños y niñas que o no caminan o tienen como mucho dos años, volver a construirla junto al río es otra temeridad. Si el ayuntamiento no tiene terrenos idóneos ahora, con los 127 millones que ha recibido para la reconstrucción, tiene dinero de sobra para comprar nuevos», detacan.

Actualmente, el alumnado de esta escuela se encuentra provisionalmente en el Centro Social del Raval, un espacio «en condiciones poco pedagógicas», según su directora. «Ni siquiera se sabe qué pasará el próximo curso, que comienza en tres meses», critica la oposición.

«Entendemos que para este año no había más remedio que adaptarse, pero no podemos aceptar —y denunciamos públicamente— la desidia de este gobierno municipal hacia los niños y niñas de familias vulnerables del Raval», añade Més Compromís en un comunicado.