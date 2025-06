Aparece una manta raya desorientada en la playa de Cullera 

Un inesperado hallazgo ha sorprendido esta mañana a los vecinos de Cullera que paseaban por la orilla de la playa, justo a la altura del edificio Florazar I, frente al conocido local Draco. Eran las primeras horas del día, poco después del amanecer, cuando varios ciudadanos han detectado la presencia de un pez de gran tamaño que parecía tener serias dificultades para moverse en el agua.

Ante la situación, los testigos no han dudado en alertar al teléfono de emergencias 112. En pocos minutos, se han personado en el lugar agentes de la Policía Local de Cullera y efectivos de la Guardia Civil, que tras evaluar la situación, han dado aviso al personal del Oceanogràfic de València.

Técnicos especializados del centro marino se desplazaban hasta la zona pasadas las 9:30 de la mañana para llevar a cabo una primera inspección del animal. Las primeras observaciones apuntan a que podría tratarse de una manta raya, un ejemplar que, por causas aún desconocidas, podría encontrarse enfermo o desorientado.

Los expertos han iniciado las labores necesarias para valorar su estado de salud y determinar si requiere asistencia veterinaria o traslado a instalaciones especializadas para su recuperación. Mientras tanto, se ha pedido a los curiosos que se mantengan a distancia para no alterar el comportamiento del animal ni interferir en las tareas de rescate.

Este tipo de avistamientos no son habituales tan cerca de la orilla, por lo que el caso ha despertado interés entre los vecinos y visitantes de la playa. Desde el Oceanogràfic han recordado que, ante la aparición de fauna marina en situaciones similares, es importante no tocar al animal, no intentar devolverlo al mar y avisar inmediatamente a los servicios de emergencia.

La evolución del ejemplar será monitorizada en las próximas horas para determinar las causas de su comportamiento y valorar su reintegración al medio natural.