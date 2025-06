Los buzos extraen en Cullera 100 kilos de residuos arrastrados por la dana al mar

La riada del pasado 29 de octubre arrastró toneladas de escombros, cañas o enseres personales, entre otros, hacia la costa. El mar ha ido devolviendo poco a poco durante estos siete meses muchos de estos objetos y restos vegetales, que se encuentran retirando las brigadas municipales para dejar las playas limpias a pocas semanas del inicio de la temporada estival.

Muchas de estas piezas todavía no han sido expulsadas al exterior, sino que se mantienen en la profundidad del mar generando un grave peligro para los bañistas y para los animales que viven en este entorno. Para revertir esta situación, un grupo de 40 voluntarios de la asociación ARCAM (Asociación para la Recuperación y Conservación de la Arqueología en el Mar), el Centro de Buceo Delfín de Cullera y el Club Cullera Bajo el Mar han estado limpiando el fondo subacuático de la zona del Faro de Cullera, que se ha visto afectada tras el paso del temporal.

A lo largo de la mañana del sábado, el equipo realizó inspecciones detalladas a una profundidad de hasta diez metros para retirar residuos y evaluar el estado de esta zona con el fin de conocer el impacto de la dana en el ecosistema marino. "Habíamos estado buceando anteriormente y vimos que habían muchos objetos en el fondo, la mayoría de los cuales habían sido arrastrados por la dana", explica Gabriel Pla, miembro del Centro de Buceo Delfín de la localidad.

Trabajos de limpieza en la zona del Faro. / Levante-EMV

Los buzos han retirado cerca de 100 kilos de suciedad del fondo marino, entre los que se encontraban objetos de hierro, plásticos e, incluso, un teléfono y una señal de Stop. "Detectamos que todo esto podía ser peligroso para los bañistas que frecuentan esta zona en verano. Nos preocupaba la presencia de metales y anzuelos", explica Pla.

El equipo no pudo retirar todos los restos, ya que, como explica Pla, "algunos eran muy pesados o estaban muy sumergidos, por lo que necesitábamos materiales específicos". Tras extraerlos, los buzos introdujeron los escombros en seis barriles para transportarlos a un lugar adecuado.

Miles de cañas

Durante las inspecciones, Pla reconoce que la mayor parte de los restos sumergidos eran cañas arrastradas por la dana, algunas de las cuales el mar ya ha devuelto a la arena. "No las quitamos porque no son peligrosas y terminan descomponiéndose", indica.

El ayuntamiento ya informó que el mar seguirá extrayendo restos vegetales durante varios meses. Por ello, han reforzado los trabajos de limpieza y mantenimiento de las playas. De hecho, parte de las 80 personas contratadas por el consistorio se dedicarán a limpiar y retirar las cañas manualmente de la costa, los espigones o las zonas más rocosas a las que no pueden acceder las máquinas.

El equipo de buceo no tiene previsto realizar otra jornada de limpieza durante este verano, aunque lamenta que se tengan que acometer estas acciones cada año. "Queremos concienciar a la gente de que no contamine. Ojalá fueran conscientes y no tuviéramos que repetir estos trabajos. Ahora se ha visto agravado por la dana, pero también hay suciedad procedente de las embarcaciones o de la gente que pasea por el Faro, tira restos al suelo y estos terminan en la playa", lamenta. El buzo hace un llamamiento a la ciudadanía para que cuide el entorno en el que vive.