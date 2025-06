Guerra total en la UD Alzira

Guerra abierta en la UD Alzira entre jugadores y directiva con un cruce de comunicados. Cuando el club azulgrana pensaba que el mes de junio iba a ser plácido, preparando la temporada 2025-26 en Tercera RFEF y se iban cumpliendo los plazos de pago acordados con los jugadores, la directiva se ha encontrado con las denuncias de catorce futbolistas por impagos. Estos jugadores han revelado que el club adeuda en la actualidad una mensualidad a la plantilla y algunas primas. Ante esta situación, el club comunicó el jueves a todos estos jugadores que no contaba con ellos para la próxima campaña. En la nota publicada en sus redes sociales, el club concluía que “la UD Alzira apuesta por un cambio (…) con personas alineadas con el compromiso, la responsabilidad y los valores que esta institución se merece”.

El final del comunicado cayó como una bomba entre los jugadores que han remitido otro a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en el que explicaban que “ha habido futbolistas sin cobrar durante tres meses, teniendo gastos de hipotecas, pisos o coche o que han realizado viajes de 12 horas” y han rechazado duramente que se cuestione su compromiso con el club, sobre todo, con el esfuerzo realizado para entrenar y jugar algunos partidos tras la dana. La denuncia se formalizó a finales de mayo “porque es la manera de presionar al club ya que si no paga el 30 de junio descendería de categoría”, indicó uno de los denunciantes. De haberlo hecho en junio, el club podría haberles dejado el dinero a deber sin pérdida de categoría.

Sin embargo, ésta no era la intención de la UD Alzira. El presidente, Juan Antonio Sanjuán, indicó semanas atrás que estaba “muy contento con la plantilla porque habíamos acordado en todo momento con ellos los plazos de pagos y estamos seguros de que los malos resultados, 3 empates y 15 derrotas que llevaron al equipo al descenso, no era consecuencia de la situación económica”. El mandatario alzirista también ha indicado que “en cuanto entraba dinero, aunque fuera para pagar una quincena, se les abonaba inmediatamente”.

Además, el conjunto azulgrana se ha encontrado problemas con ingresos que iba a recibir o pagos que se ha visto obligado a realizar. Desde recibir el dinero del plan Impulso 27 en menor cantidad y diferentes plazos de lo que se esperaba hasta verse obligado a abonar de urgencia pagos a Hacienda. A causa de la dana, no se giraron los pagos de noviembre y diciembre y se giró en febrero. “Pedimos llegar a un acuerdo de aplazamiento en estos meses hasta noviembre pero se nos ha obligado a abonarlo todo ahora, lo que nos ha dejado sin liquidez en mayo. Aún así, los jugadores tenían la promesa de cobrar todo este mes de junio”, apostilló Sanjuán.

En el mes de mayo, los jugadores acabaron su relación deportiva el día 4 “y no se les ha obligado a entrenar hasta el 31, ya que iban a cobrar el mes íntegro. Aunque entrenaron en julio, tampoco cubrían todos los días que se les va a pagar”.

Por otra parte, también hay indignación con buen número de esos jugadores “porque confiamos con ellos pese a que venían de hacer una mala temporada en sus anteriores equipos, sin apenas haber jugado, habiendo marcado un único gol o habiendo descendido de categoría. Aquí algunos se han revalorizado”, explicó el vicepresidente, Rafa Asensio, quien también negó algunas de las acusaciones de los jugadores. “Los diversos futbolistas y entrenador afectados por la dana no vinieron a entrenar durante semanas e incluso yo les aporté comida. Solo venían a jugar y cuando estuvieron en condiciones, se reincorporaron a los entrenamientos”.

Sobre los desplazamientos de 12 horas o el partido en Olot, que argumentan estos jugadores, el vicepresidente señala que “ellos votaron jugar en fin de semana. De haberlo aplazado se habría disputado un miércoles a 500 km. de València. Cuando hemos jugado por la tarde en Catalunya, hemos contratado un hotel para que comiesen y descansasen antes del partido y solo en el último partido en Terrassa, que nos obligaban a jugar por la mañana y estábamos descendidos, les pedimos viajar esa madrugada y aceptábamos que quién no quisiera que no viajara”, añadió Asensio. Sobre el jugador que tiene ocho meses por cobrar, el club ha anunciado que el martes darán todas las explicaciones de este y el resto de temas, “porque los denunciantes lo han utilizado como excusa y no saben las circunstancias que envuelven su fichaje”. Además, la directiva ha anunciado que emprenderán acciones legales contra los denunciantes.