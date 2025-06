El calor y la lluvia reactivan la plaga de milpiés en Carcaixent cuatro años después

El calor y las lluvias de las últimas semanas han traído una nueva plaga de milpiés a Carcaixent. Este insecto es motivo de quebraderos de cabeza para el ayuntamiento desde hace años y los vecinos piden soluciones. Aunque no se trata de un animal peligroso para los humanos, su presencia puede resultar molesta para los habitantes de las zonas más afectadas, que los ven trepar por las aceras, fachadas y terrazas de sus viviendas. «Se nos meten incluso dentro de casa», denuncia una vecina. «A mí se me está llenando la terraza y estoy todos los días fumigando en mi casa», «Que haga algo el amo del solar», comentan los afectados en redes sociales.

Una pared repleta de insectos esta semana. / Maribel Sanchis

«Atendiendo a las condiciones climáticas de las últimas semanas, ya estábamos sobre aviso porque la combinación de lluvia y calor es ideal para estos insectos», explica Carlos Burguet, técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Carcaixent.

La localidad de la Ribera Alta ha tenido que enfrentarse en más ocasiones a la proliferación de estos invertebrados durante los últimos años. El primer incidente destacable se remonta a 2015. La última actuación para mitigar la presencia de estos fue en 2021, cuando tuvo lugar el último episodio importante. Burguet remarca que, además, se realizan actuaciones de forma esporádica.

Limpieza de solares

Su presencia está relacionada con el estado de algunos solares abandonados y llenos de vegetación. El técnico afirma que, en otros episodios similares, la concejalía de Salubridad solicitó a la de Urbanismo que instara a los propietarios de los solares a cumplir las ordenanzas municipales y a mantener los solares limpios de vegetación. Actualmente, el problema se focaliza en la calle 9 d'Octubre y en la avenida Bressol de la Taronja y sus alrededores.

Los informes respecto a la presencia de estos diplópodos afirman que están «asociados a vegetación herbácea como las gramíneas y en ningún caso producen problemas de salud pública (no son insectos picadores ni son vectores de enfermedades ni pueden parasitar a las personas o animales domésticos)».

«Su crecimiento es explosivo y son visibles después de fenómenos tormentosos como los que hemos tenido en las últimas semanas», sostiene el informe. Burguet destaca que su época de migración es el otoño, por lo que es previsible que en los próximos meses la afección por su presencia se intensifique notablemente.

Áreas problemáticas

Estos insectos autóctonos no sobreviven más que unos pocos días el interior de las viviendas, ya que no son capaces de regular la humedad de su cuerpo y mueren rápidamente en ambientes secos. No obstante, la molestia para los vecinos es muy grande debido a la gran cantidad de gusanos que se concentra en varias zonas. Según Burguet, las áreas problemáticas suelen ser las mismas cada año. En 2021, las actuaciones se concentraron en las zonas de Apotecari Bodí y Gaianes. «Este año habrá que valorar si se actuará sobre las mismas zonas, se incluirán nuevas o no hará falta tanto tratamiento», explica el técnico.

Los informes técnicos subrayan que, con tal de minimizar las afecciones al vecindario y visto que los procedimientos de requerimiento de limpieza no están dando los resultados deseados, se recomienda la limpieza y desbroce completo de los solares más problemático para que, como en otras ocasiones se ha hecho y si fuera necesario, «se pueda hacer una aplicación efectiva de biocidas».