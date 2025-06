Los pisos turísticos siguen al alza y crecen ya un 48 % desde 2020

El ‘boom’ de los apartamentos turísticos se ha convertido en un quebradero de cabeza para la administración, que busca regular estos inmuebles. Ante el crecimiento desmesurado, algunos partidos políticos exigen adoptar medidas para limitar estas viviendas, que, en ocasiones, se convierten en auténticas competidoras del sector hotelero. El crecimiento en la Ribera de este tipo de pisos destinados al turismo también es notable durante los últimos años.

La comarca sumaba 1.548 pisos turísticos al cierre de 2024, según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística. La cifra representa un incremento del 16,21 % respecto a 2023, cuando el INE contabilizaba 1.332 viviendas destinadas al turismo en la Ribera. El crecimiento es todavía mayor si se compara con 2020. Hace cuatros años, había 1.040 inmuebles de este tipo registrados en la Ribera, lo que supone un aumento del 48,45 %.

Cullera es la ciudad con el mayor número de inmuebles contabilizados. En 2024, había 914. La costa se ha convertido en uno de los principales atractivos para este sector, por lo que la presencia de los pisos turísticos no deja de crecer año tras año alcanzando casi el millar. En este sentido, los pisos turísticos han subido un 5 % respecto a 2023, cuando había 881. No obstante, si se analizan los distintos portales de Internet en los que se ofertan alquileres vacacionales, se puede observar que existen más pisos que los que se recogen en el INE. Probablemente, muchos de ellos procedan de propietarios que no han registrado la vivienda para uso turístico. De hecho, el Gobierno de España ha bloqueado más de 65.000 anuncios ilegales de una página web.

El Ayuntamiento de Cullera ya ha anunciado algunas medidas en concreto para este sector. El consistorio prevé recaudar, como informó este diario, cerca de 200.000 euros al gravar la tasa de residuos a los apartamentos turísticos. El alcalde, Jordi Mayor, indicó el pasado mes de septiembre que los propietarios de estos inmuebles no tributarán como vivienda de uso residencial, sino como alojamientos turísticos.

Los dueños de estos apartamentos tendrán que pagar en torno a 200 euros al año frente a los 65 euros anuales que abonaban hasta el momento. «No es justo que un alojamiento turístico como un hotel pague una tasa y el apartamento, que compite en el mismo espacio, pague 65 euros», afirmaba el edil, quien añadía que «los propietarios utilizan el apartamento para hacer negocio, por lo que no se van a arruinar por pagar 200 euros al año cuando pueden llegar a cobrar cien euros por una noche".

Sueca es el segundo municipio con mayor número de apartamentos turísticos en la comarca. Concretamente, la localidad costera disponía de 280 viviendas en 2024, mientras que en 2023 eran 216. El número de inmuebles ha crecido un 30 % en un año. Sólo los dos municipios de costa concentran 1.194 pisos turísticos, es decir, el 77 % del total de la comarca.

El número de viviendas se ha duplicado en Alzira en un año. Actualmente, la capital de la Ribera Alta dispone de 72 pisos, mientras que en 2023 eran 35.

Turís es el municipio en el que más ha crecido este tipo de viviendas. En tan sólo un año se ha pasado de 27 inmuebles de uso vacacional a 45, es decir, un 67 % más registrados.

Los municipios con una gran cantidad de urbanizaciones o diseminados también han sufrido este incremento. Es el caso de Montroi o Montserrat, donde las viviendas de uso turístico han crecido un 35 % y un 26 % respectivamente. En Montroi, hay 27 viviendas registradas (20 en 2023) y en Montserrat son 43 (34 en 2023).

El INE también incorpora municipios que hasta el momento no habían registrado ningún piso, como Riola (4), l’Alcúdia (2), Senyera (2), Antella (1) o Sumacàrcer (1). Sólo Alcàntera, Benimodo, Benimuslem, Càrcer, l’Ènova, Sant Joanet, Gavarda, Manuel y Massalavés no tienen ninguna vivienda vacacional.