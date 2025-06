Los emblemas de Cullera dan visibilidad a los conflictos sociales

Los símbolos de Cullera no sólo han atraído a miles de visitantes, sino que también se han convertido en protagonistas de distintas acciones reivindicativas originales e impactantes.

La Penyeta del Moro de Cullera apareció este sábado con una tienda de campaña y una caña de pescar como protesta por el elevado precio del alquiler que afecta a amplios sectores de la población en España. Este gesto pretende poner el foco en la actual crisis de vivienda provocada por el desequilibrio entre la oferta y la demanda, un problema que golpea especialmente a zonas costeras, donde la presión turística eleva aún más los precios, expulsando a vecinos y jóvenes de sus propios barrios.

La caña de pescar, por su parte, podría ser un símbolo de la reciente prohibición de pescar en el tramo final del Xúquer, que ha comportado un gran malestar entre los aficionados.

La acción recuerda a la que se llevó a cabo en octubre de 2004, cuando el conocido «Comando Culebra» sorprendió a la ciudadanía modificando el emblemático cartel de la montaña. Hace poco más de 20 años, y durante 24 horas, la palabra «Cullera» fue transformada en «Culebra», en una acción que generó un gran impacto mediático y social.

La modificación del letrero se realizó por la noche y sin despertar sospecha alguna, consiguiendo el objetivo de que, durante prácticamente todo el día 24 de octubre, el cartel estuviese modificado ya que, hasta última hora de la tarde, la Policía Local de Cullera no pudo retirar las sábanas de la modificación.

Los responsables de esta acción llegaron a mostrar en una página web las imágenes en vídeo de estos hechos acompañadas de una reflexión en contra del urbanismo desmesurado que se produjo entre los 70 y los 80 en esta localidad.

«Només unes teles, uns claus i llest. Fora obscenitat, dins Culebra. En definitiva, un clau per atreure el màxim de mirades sobre un monstre amb set lletres, un mal entès concepte de l’orgull local i la propaganda. Un clau per treure un altre clau. Davant tal ofensa a l’entorn, el Comando Culebra es nodreix de voluntaris amb ganes d’atreure la vista de la gent sobre l’invisible per evident, amb una idea àmplia de l’actuació artística i un esperit 100% altruista», indicaba el grupo. La acción de los «culebreros» se convirtió en un misterio, ya que nunca jamás se supo la identidad de los componentes del grupo que protagonizó esta acción.

La montaña de Cullera también ha sido protagonista de memes. El alcalde Jordi Mayor compartía una imagen modificada del cartel, en el que se podía leer «Cucullera», felicitando al jugador Cucurella, tras la victoria de España ante Francia en el partido de semifinales de la Eurocopa del pasado 2024.