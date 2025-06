La plaga de milpiés también rebrota con fuerza en Massalavés

La plaga de milpiés también ha rebrotado con fuerza esta primavera en Massalavés después de unos años en que había dado una tregua. El ayuntamiento realizó el viernes por la tarde una fumigación en las calles más afectadas que prevé repetir esta semana, según ha adelantado la alcaldesa, Puri Noguera, que ha explicado que estos insectos proceden de los solares vacíos donde se acumula maleza y suben por las fachadas de las viviendas y, particularmente, por los corrales.

“Hace cuatro años que no pasaba, pero ahora, como ha llovido tanto, ha vuelto a pasar incluso con más fuerza que antes”, ha reconocido Noguera, mientras explicaba que si hace unos años se localizaba en la zona del cementerio, ahora ha aparecido en el pueblo. “Estamos teniendo muchos problemas, el ayuntamiento está trabajando desde hace dos semanas, pero como ha llovido, algunos tratamientos no han servido para nada. Por otra parte, estamos enviando requerimientos para que limpien los solares, pero hasta que se llega a denunciar a aquellos que ignoran estos requerimientos, es un proceso muy largo”, incide.

Una concentración de milpiés en Massalavés. / Levante-EMV

Se trata del mismo insecto que, como informó Levante-EMV el sábado, ha provocado las quejas de vecinos de algunas zonas de Carcaixent, que no solo han visto trepar a los milpiés por las fachadas y paredes exteriores de las casas, sino que incluso se los han encontrado dentro de sus viviendas. Aunque no suponen ningún riesgo para las personas, su presencia resulta molesta para los afectados. El calor y las lluvias se encuentran en el origen del rebrote de esta plaga que no aparecía en Carcaixent desde hace cuatro años.

Milpiés en la fachada de una vivienda. / Levante-EMV

La alcaldesa de Massalavés señala que, en su caso, la situación es muy similar, ya que hace este mismo período que no había problemas con este insecto, que ha reaparecido esta primavera, provocando las quejas de algunos vecinos. “Está costando de solucionar, estamos teniendo muchos problemas y hacemos todos lo que podemos con la fumigación”, señala Noguera.