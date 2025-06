La directiva de la UD Alzira responde: "Siempre hemos ido de cara con los jugadores"

La cúpula de la directiva de la UD Alzira ha salido al paso de las denuncias realizadas por media plantilla relativas a las deudas del club con los jugadores, entre otras acusaciones. “Me he sentido ridículo por haber defendido a la plantilla pese a lo que un sector de la directiva me decía”, empezó afirmando el presidente del club, Juan Antonio Sanjuán. La frase realmente iba dirigida a la docena de jugadores que mantienen la denuncia de impagos. Dos ya se han retractado. Fermín, que realmente había acordado rescindir el contrato por la baja que pidió en enero por lesión, y Adam, a quién ya se le ha satisfecho la deuda, causada por un “patrocinador” que no había abonado lo prometido y el lunes lo hizo.

El mandatario alzirista está decepcionado porque “siempre hemos ido de cara, sin escondernos, y reuniéndonos con todos y con cada uno de ellos. Este martes es cuando empieza el plazo para abonarles el mes de mayo que ya reclamaron el pasado día 30”. El comunicado lanzado por el club el jueves, respondido el viernes por la plantilla a través de AFE, “no tenía ninguna mala intención. Hemos estado negociando con algunos de esos jugadores que después hemos visto que nos denunciaban”, caso de Gio al que lanzaron una oferta el 2 de junio, Kike Fabra, Sala o Koke. También hubo extrañeza porque “mientras afirmábamos a la plantilla que en diez días cobrarían unos pagarés -como así fue-, Raúl González estaba llamando a la RFEF e incluso después puso en duda si lo cobraría el día de su vencimiento. No recuerda lo que hicimos con él cuando cayó lesionado y no lo dimos de baja a nivel deportivo para ayudarle en lo que nos pidió pese a que perjudicaba los intereses del club”.

Consecuencias para el club

Las denuncias ya han causado que “el pasado viernes un joven jugador que iba a fichar se echara atrás por miedo a tener problemas de cobro”, indicó Sanjuán, que aún se mostró más indignado con la acusación de que les habían obligado a entrenar durante la dana. “A todos los jugadores de la zona 0 se les dijo que fueran a entrenar cuando pudieran, incluso un expresidente, Pepe Bartolomé, puso a disposición su huerto para que algunos jugadores no tuvieran que hacer mayores desplazamientos o se les proporcionó comida”. Como ya contó Levante-EMV el pasado viernes, “el viaje a Olot lo aprobaron los jugadores cuando se les explicó que la alternativa era viajar un miércoles para jugar a las 20 h. Y el único viaje de 12 horas, no viajes como han dicho, fue el de Terrassa por estar ya descendidos, como medida de ahorro pero nunca como castigo. Se dijo a la plantilla que podían no viajar y lo hicieron casi todos”. Otro directivo, Vicent Dolz, afirmó que “parte de los jugadores quiso hacer el viaje así para ir con la familia a pasar el día”.

"Vamos a luchar por el ascenso"

El abogado Ignacio Murgadas, presente en la comparecencia, indicó que “se enviarán burofaxes en defensa del honor y la reputación del club”. Aun así, “primero se planteará un acto de conciliación para que los jugadores se retracten de las manifestaciones realizadas con datos inexactos”. El presidente apuntó que “es un delito de calumnias acusarnos de ir contra la libertad de trabajadores y de coacciones en el ámbito laboral por acusarnos de obligarles a entrenar en la dana, pero en cuatro días nadie me ha llamado para conocer nuestra versión”.

El vicepresidente Rafa Asensio se vanaglorió de que el club está libre de deudas con Hacienda y la Seguridad Social, “cosa que no pueden afirmar todos los clubes y por tanto no reciben subvenciones como la de Impulso”. El presidente, Juan Antonio Sanjuán, aseguró que “se va a hacer una plantilla competitiva que va a luchar por el ascenso y en máximo dos años vamos a acabar con la deuda global”.