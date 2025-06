Algemesí Solidari denuncia "censura" en los murales del Raval en los que aparece Mazón

Algemesí Solidari denuncia haber sufrido "censura" en tres de los treinta murales que realizó el colectivo, junto a otros 35 artistas procedentes de distintos puntos de España, el pasado sábado en el Raval de Algemesí dentro del festival de arte RavalART, a través del cual pretendían utilizar el arte y la pintura para romper estigmas, transformar el espacio, generar cohesión social y, sobre todo, involucrar a la ciudadanía.

Las tres obras denunciadas representan o satirizan la gestión política que se llevó a cabo el día de la dana y los posteriores meses por parte del gobierno autonómico. Una de ellas, realizada por Anaska, muestra a un hombre con mascarilla limpiando el barro mientras lleva montado a sus espaldas un caballo con traje. El mural, como explica la artista en sus redes sociales, está inspirado en "No hubo remedio" de Goya y es "una denuncia visual a la gestión política de la dana y a los abusos de poder que recaen, como siempre, sobre la espalda del pueblo".

Mural con la cara de Mazón, que fue modificado el sábado. / Levante-EMV

El colectivo ha explicado a este diario que durante la jornada ya recibieron una llamada desde el ayuntamiento para que "recondujéramos el mural". Señalan que, en sus palabras, "no íbamos a decirle a la artista cómo tenía que pintar, ya que el arte es subjetivo y cada uno puede pensar como quiera. Ellos vinieron de manera altruista y lo teníamos que respetar". Algemesí Solidari señala que "el ayuntamiento no había marcado ninguna indicación a la hora de elaborar los dibujos, por lo que cada uno podía dejar volar su imaginación".

Ese mismo día la entidad ya tuvo que borrar otro dibujo, en el que se podía observar la cara del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. "La imagen empezó a circular por redes sociales. Por allí había mucha gente que no era del barrio y estaba vigilando para ver qué hacíamos", lamenta el colectivo, que reitera que "lo borramos e hicimos otra cosa, aunque nuestra única intención era denunciar la degradación del barrio". Añaden que "el concejal de Urbanismo (Vox) ya nos había mostrado en varias ocasiones su rechazo a esta actividad".

En otro de los paneles que ha generado rechazo se puede comparar el rostro con el del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que aparece caricaturizado como una rata. Al lado del dibujo, se muestran varias imágenes en las que también se muestra una silueta similar a la del jefe del Consell. El artista del mural, Gat Cosmonauta, ha explicado a este diario que "soy consciente de que ha generado molestias, pero el arte es así. No teníamos ninguna indicación y cada uno puede pensar que la rata representa a una persona o a otra".

Algemesí Solidari lamenta que, aunque todavía no han recibido ninguna instrucción para retirar los murales, "sabemos que terminarán borrándolos".

Recogida de firmas

Algunos vecinos han iniciado una recogida de firmas para retirar estos murales, que, según explican, ha sido apoyada por el consistorio. El concejal de Urbanismo, Borja Revilla, ha explicado a este diario que su departamento no tenía constancia de estos murales y, por lo tanto, no había ninguna autorización. "Se pidió permiso para hacerlos en un lugar. Queríamos que se hicieran en algún lugar que se pudieran quitar para que se expongan una temporada y luego se borren", indica.

El alcalde José Javier Sanchis, por su parte, señala que el consistorio "no ha tomado ninguna decisión, ya que no es una actividad organizada por el consistorio". Cabe recordar que el cartel difundido por las redes sociales sobre la realización de la actividad incluye el logo del consistorio como organizador del encuentro.

El ayuntamieto reitera ser consciente de "la multitud de quejas que se han trasladado por parte de los vecinos y que están recogiendo firmas por no responder a lo que la entidad organizadora se había comprometido". "No es sólo por el carácter político, sino por el poco decoro de algunas escenas. Estamos sorprendidos porque no tiene nada que ver con lo que se había planteado y ahora los vecinos vienen enfadados a buscar mediación", concluyen.

Algemesí Solidari, por su parte, reitera que la actividad contó con una gran participación vecinal, por lo que se muestran sorprendidos por este malestar.