Sanidad se abre a negociar con el personal laboral de la Ribera "sin la amenaza de huelga"

El comité de empresa del Departamento de Salud de la Ribera mantiene la convocatoria de huelga que se llevará a cabo mañana -jueves 12- y el viernes 13 de junio. A pocas horas para que se inicie el paro de la actividad ante la negativa de la Conselleria de Sanidad a equiparar las condiciones laborales del personal subrogado con las de los trabajadores del departamento, el conseller Marciano Gómez se ha pronunciado sobre esta convocatoria en el Acto Científico del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe.

Gómez ha recalcado que Sanidad "no se niega a negociar" y reitera que "tenemos abiertas las puertas a la negociación y al diálogo". A pesar de ello, el conseller ha señalado que "una cosa es dialogar y otra llegar a acuerdos". En este sentido, reconoce que "hace año y medio la conselleria les propuso un acuerdo que no quisieron llevar a cabo porque estaban pendientes de una sentencia judicial".

La sentencia judicial, en sus palabras, "ratificó lo que habíamos dicho, que los acuerdos son nulos sin dotación presupuestario". Sin embargo, Gómez ha explicado a los presentes que, a pesar de la resolución, la conselleria ha intentado hablar con el personal, pero ellos han decidido convocar la huelga. "Nosotros podemos negociar bajo la tranquilidad y bajo ninguna presión, pero nunca desde la huelga. Nosotros ya ofrecimos acuerdos que ellos dijeron que no quería", recalca el responsable del área. Añade: "Si algunas de las condiciones no están percibiéndolas no es porque nosotros hace un año no quisiéramos. Ellos esperaron para ver si la sentencia era positiva para ellos, ya que eran bastante más amplios los acuerdos. Como no ha sido, esta es la situación".

El comité, como ya anunció este diario, apelaba al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a cumplir el compromiso que asumió durante la campaña electoral de igualar las condiciones de cerca de 1.200 trabajadores de este departamento “con el resto de la sanidad valenciana” para poder desconvocar la huelga. Por el momento, parece que sigue adelanta.