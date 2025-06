El cullerense Pau Quesada entrenará al Real Madrid femenino

Pau Quesada regresa al club de sus amores. Tras una temporada en el Torino, el entrenador de Cullera ha aceptado la propuesta de dirigir al primer equipo femenino del Real Madrid. Una patata caliente, tras la destitución de Alberto Toril, que no han querido aceptar ni Guti, ni Karanka ni Luis García.

El ribereño ha formado parte del cuerpo técnico de Paolo Vanoli como asistente en el Torino. Tras un buen arranque en que llegó a ser líder de la Serie A en la jornada 5, el conjunto italiano decayó pero ha estado toda la temporada en media tabla, sin aspiraciones de jugar Europa aunque también a distancia del descenso. El mal final de temporada, con seis puntos de 27 ha llevado a la destitución del técnico de Varese. Sin embargo, el club del Toro pretendía mantener a Quesada en su estructura. El cullerense ha visto una posibilidad de volver a estar en el punto de mira de la entidad madridista con vistas a mejorar dentro del club.

A sus órdenes seguirá teniendo grandes futbolistas, españolas y extranjeras, y la intención del club blanco es reforzarlo para reducir los ocho puntos que les han separado del Fútbol Club Barcelona.

Sus cuatro años en la Fábrica dejaron su poso. Tras llegar del Ilicitano, donde estuvo un año después de fichar desde la UD Alzira, fue campeón de liga con el Real Madrid Juvenil C, título que repitió en la más exigente Superliga Madrileña cadete. Volvió al fútbol senior con el RSC Internacional FC, que era el segundo filial madridista, con el que fue subcampeón de liga, título que no se le escapó al año siguiente, ya como Real Madrid C y ascendió a 2ª RFEF. Podía haber seguido en el segundo filial pero la imposibilidad de progresar habida cuenta de que una leyenda como Raúl González Blanco dirigía el Castilla y Álvaro Arbeloa el Juvenil A le hizo buscar fortuna en otros lares, que ni más ni menos fue pertenecer a un histórico del Calcio como el Torino.