La edil de UCIN en Alzira reta al partido: Descarta dimitir ni tampoco abandonará el grupo municipal

"Si quieren expedientarme, que lo hagan, no he hecho nada para tener que abandonar el partido ni para que se me tenga que expulsar”. La concejal de UCIN en Alzira Mar Chordá, que ayer anunció una ampliación de la denuncia contra el portavoz del grupo en el ayuntamiento, Enrique Montalvá, ha dejado claro que no atenderá la petición que la semana pasada realizó públicamente la dirección del partido para que devuelva el escaño ni tampoco pasará al grupo de no adscritos por voluntad propia. “No voy a dejar mi acta de concejal ni tampoco voy a dejar el grupo municipal de UCIN, ni el partido. Si así lo consideran, que inicien el expediente sancionador”, ha señalado en una comparecencia a la puerta del ayuntamiento, en la que ha asegurado que no ha recibido ninguna notificación en este sentido.

Chordá ha mantenido su negativa a dar explicaciones sobre la ampliación de la denuncia contra Montalvá y ha querido dar respuesta a algunas declaraciones que el presidente nacional de UCIN, Ángel Montealegre, y la coordinadora del partido en la Comunitat Valenciana, Gemma García, realizaron la semana pasada, en una rueda de prensa en la que expresaron su apoyo a Montalvá y anunciaron las acciones disciplinarias contra la edil.

Mar Chordá ha negado que el origen de la crisis interna en UCIN Alzira sea el intento de impulsar una moción de censura en el Ayuntamiento de Alzira - “yo nunca he querido hacer una moción de censura”, ha asegurado – y, por otra parte, ha defendido que las reuniones con Ens Uneix que le afeó el presidente del partido no fueron con el partido, sino en el ámbito institucional, con la vicepresidenta de la diputación y a su vez responsable del área de Igualdad, Natàlia Enguix, “ante la indefensión que recibí de este ayuntamiento y de mi propio partido”, ha incidido.

Por otra parte, la concejal ha negado haber dado ese paso antes de reunirse con la dirección de UCIN y ha asegurado que “yo sí me he puesto en contacto con el partido, pero ha sido el partido el que no ha querido ponerse en contacto conmigo”. En esta línea ha detallado una conversación del 29 de noviembre con Gemma García a la que, ha segurado, “le comuniqué todo lo que estaba sufriendo” y con posterioridad otra con el propio presidente nacional de UCIN el 5 de diciembre “que se compromete a decirme la semana siguiente qué iban a hacer con la denuncia y donde tenía que ir a explicarla, aunque nunca me ha vuelto a llamar”. Chordá relata además otras llamadas, correos electrónicos y mensajes de Whatsapp que se han quedado sin respuesta e incluso dos burofax.

La edil de UCIN no ha dudado en calificar de “vergüenza” la rueda de prensa de la semana pasada al hacer “juicios paralelos” de un tema judicial que sigue abierto, y lo que considera un intento de intimidación, en este caso, la amenaza de expulsión. “Han intentado coaccionarme, minimizar lo que ha sucedido y blanquear la situación y hacer como que no ha pasado nada, pero sí que ha pasado”.

"Yo sí me he puesto en contacto con el partido, pero ha sido el partido el que no ha querido ponerse en contacto conmigo” Mar Chordá — Concejal de UCIN en Alzira

Como informó Levante-EMV, la denuncia inicial de Chordá, que acusaba a Montalvá de un presunto acoso laboral y sexual, fue archivada provisionalmente por el juzgado con un auto que ha sido recurrido tanto por Chordá como por el fiscal. Seis meses después de aquella denuncia, la edil daba a conocer una ampliación de la denuncia, aunque sin concretar los términos.

La concejal considera que ha sido la dirección de UCIN la que no ha cumplido los estatutos que, según argumenta, “han eliminado de la web en la que estaban publicados”, y también echa en falta el plan de igualdad que “por ley deben tener todos los partidos”. “Ni lo hemos encontrado ni me lo han querido facilitar”.

La concejal alzireña ha asegurado haber recibido llamadas de otros coimpañeros de partido en otros pueblos para expresarle su apoyo a la que vez que sus dudas de continuar en UCIN.

También ha acusado a Montalvá de “traicionar” los principios del pacto de gobierno. “Alcanzamos un pacto de gestión -con Compromís y PSOE -, no ideológico, pero el Sr. Montalvá tiene un pacto ideológico y no de gestión”. Por otra parte, ha comentado “sentir vergüenza” por lo socios de gobierno y sus votantes : “Deberían empatizar más con las personas que les votaron y ser consecuentes con lo que dicen”.