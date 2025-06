El mensaje del alcalde de Cullera tras la comparecencia de Sánchez: "El que la faça que la pague, siga qui siga"

La comparecencia del Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha comportado una gran cantidad de comentarios a favor y en contra. Durante su discurso, Sánchez se ha disculpado con la ciudadanía ante las últimas informaciones del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. “Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Esta mañana hemos podido conocer el informe [de la UCO]. Han aparecido esos indicios. Son graves, muy graves. Por eso le he pedido su dimisión como secretario de Organización y su renuncia al acta de diputado. Y por eso de nuevo quiero pedir disculpas. El PSOE y yo como secretario general no debimos confiar en él. En este mundo desgraciadamente no existe la corrupción cero, pero sí debe existir la tolerancia cero cuando esta se produce”, ha señalado el jefe del ejecutivo.

Sánchez ha lamentado que "en este mundo desgraciadamente no existe la corrupción cero, pero sí debe existir la tolerancia cero cuando esta se produce". En esta línea se han expresado otros dirigentes socialistas, que no han dudado en utilizar sus redes para expresar la misma opinión que el Presidente del Gobierno.

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, también se ha sumado a esta idea y se ha mostrado crítico con un breve "tweet", en el que afirmaba que "no existe la corrupción 0, pero sí existe la tolerancia 0 ante la corrupción". Ha añadido en valenciano que "el que la faça que la pague, siga qui siga".