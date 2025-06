Ordenan derribar una «casa cueva» ilegal en la Murta

El propietario de una modesta vivienda construida casi de forma artesanal durante ocho años en el Racó de les Vinyes, en el paraje de la Murta, tendrá que derribarla. La orden de demolición es el resultado del expediente de infracción urbanística tramitado por la Agencia Valenciana de Protección del Territorio al detectar una construcción sin licencia en un terreno declarado de protección paisajística.

Una imagen del interior de la casa. / Levante-EMV

Según explica Antonio Galdón, el propietario de la casa, sus dos primeros recursos han sido desestimados y únicamente le queda la posibilidad de interponer un contencioso administrativo que puede suponer un desembolso de más 6.000 euros, una cantidad que, asegura, no puede asumir. Si no mantiene la batalla en el juzgado no es por falta de ganas, aunque las posibilidades de éxito se presuman escasas.

«La casa de les botelles»

El dueño de la «Casa de les Botelles» -ha utilizado envases de vidrio en la construcción de las paredes como forma de darles una segunda vida y favorecer la entrada de luz en la vivienda- reconoce la infracción, pero defiende que su «casa cueva» está perfectamente integrada en el paisaje y lamenta sobre todo que haya tenido conocimiento del expediente incoado cuando la casa está acabada, a pesar de que, como ha podido comprobar en la documentación, el proceso de construcción está documentado con numerosas fotografías.

«Ha sido poner la última ventana y llegar el expediente sancionador para restablecer la legalidad. Nadie nos ha dicho nada en ocho años. Si hay un agente de protección del territorio tenía que haber paralizado las obras», comenta Galdón, que incluso ha iniciado una recogida de firmas contra la AVPT en internet, hasta ahora con escaso éxito, al considerar que la delegación de funciones que realizan los ayuntamientos en este organismo representa una «pérdida de soberanía».

«No puedo concebir una protección del territorio sin una protección de la gente que lo habita», argumenta el propietario de esta vivienda que considera que la orden de demolición y la ley que la ampara resultan «desproporcionadas».

Aunque no es frecuente, existen varios precedentes de demolición de viviendas construidas sin licencia -por tanto ilegales- en parcelas del término municipal de Alzira. Hace algo más de una década se llegaron a derribar tres viviendas de forma consecutiva en un período de quince meses.