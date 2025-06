La primera huelga en 25 años cancela 40 operaciones y citas en el hospital de la Ribera

La primera huelga desde que se construyó el hospital de la Ribera hace 25 años ha transcurrido de "manera pacífica", aunque ha obligado a realizar algunas suspensiones médicas.

El Comité de Empresa ha señalado que la convocatoria, que se extenderá durante la jornada de mañana, ha garantizado los servicios mínimos en el Departamento de Salud de la Ribera, pero "se han tenido que cancelar citas y se han pospuesto operaciones programadas". Concretamente, el comité cifra en 40 las cirugías suspendidas. "Se trata de operaciones sencillas y programadas, mientras que en el caso de las cirugías urgentes se han desarollado con normalidad. Es lamentable que hayamos tenido que llegar a esta situación", denuncia el presidente del comité, Enrique Martínez. "Si algún paciente está molesto o no ha podido ser atendido, queremos recordarles que la culpa es de la Conselleria de Sanidad. Agradecemos su comprensión porque al final son vecinos que saben la situación que estamos viviendo", reivindica.

La Conselleria de Sanidad, por su parte, cifra en un 23 % la adhesión a la huelga y reitera que la actividad asistencial se está produciendo con normalidad. Alegan que puede haberse producido alguna suspensión, pero hay trece quirófanos en marcha y se han garantizado los servicios mínimos.

El personal laboral subrogado exige, desde que se llevó a cabo la reversión en 2018, "igualar las condiciones de trabajo de los cerca de 1.200 trabajadores subrogados con el resto de trabajadores de la sanidad pública valenciana".

La convocatoria se ha iniciado con una manifestación, en la que parte de los trabajadores, acompañados por decenas de vecinos y pacientes del Departamento de Salud de la Ribera, han recorrido el perímetro del hospital.

El Comité de Empresa ha valorado la protesta como "masiva". Martínez ha señalado que la convocatoria está teniendo "un seguimiento muy significativo", ya que "la han secundado profesionales de todos los centros de salud y servicios del departamento". Reconocen que la jornada "se ha desarrollado sin incidentes y de manera pacífica".

Primera protesta

El conflicto del personal laboral ha comportado que el hospital se enfrente durante estas dos jornadas a la primera convocatoria de huelga desde que se creó el centro en el año 2000. Martínez explica que en 2007 se llevó a cabo otra protesta, pero no cumplía con la normativa, por lo que "a media mañana se tuvo que desconvocar". "Es la primera y esperamos que sea la última", recalca.

Agustí Perales Iborra

El centro, que se inauguró en el año 2000, dejó de estar gestionado por una empresa privada el 1 de abril de 2018 para pasar a formar parte del sistema de salud público. La reversión supuso que los profesionales que trabajaban en el centro privado se convirtieran en personal laboral a extinguir de la Conselleria de Sanidad, los cuales todavía sufren condiciones muy distintas al resto de la plantilla.

El Comité ha denunciado durante estos meses que "desde que la Conselleria de Sanidad asumió la gestión directa del departamento, los trabajadores y trabajadoras laborales han visto como sus condiciones de trabajo en lugar de mejorar han empeorado considerablemente, soportando el maltrato, ninguneo, engaños, dejadez, agravios, recortes, incumplimientos, convirtiendo a este personal en personal de segunda".

"No hemos recibido ninguna llamada"

El comité, por otra parte, lamenta no haber recibido ninguna llamada desde la Conselleria de Sanidad para desconvocar la huelga durante la jornada de mañana, que coincide con la huelga general de facultativos, convocada por el sindicato médico CESM, para protestar ante los cambios propuestos por el Ministerio de Sanidad en relación con el Estatuto Marco.

"No deberíamos haber llegado a esta situación, pero no hemos recibido ninguna llamada. El viernes nos dijeron que no iban a negociar nada si no se desconvocaba la huelga, pero hemos conseguido demostrar que nos sabemos movilizar", concluye. Por el momento, la segunda convocatoria se mantiene.