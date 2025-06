El impacto de la huelga en los pacientes: "Si no está mi médico, me voy a Urgencias"

El Hospital de la Ribera afronta hoy la segunda jornada de huelga del personal laboral subrogado. Decenas de facultativos del propio hospital y de los distintos centros de salud del área han vuelto a manifestarse a las puertas del hospital al grito de "Marciano (conseller de Sanidad), dimisión" y, durante varios minutos, han recorrido el perímetro del edificio sanitario ante la atenta mirada de los pacientes, que accedían al centro sin saber si su médico les iba a poder atender o había decidido sumarse a la convocatoria. Como ya informó este diario, durante la primera jornada -jueves 12 de junio- se suspendieron 40 operaciones y citas.

La mayoría de los enfermos han mostrado su apoyo al personal, aunque muchos de ellos se han visto afectados por el paro. "Mi primo ha venido desde Alginet en tren. Pensaba que sería atendido porque ayer le enviaron un mensaje de recordatorio", señala una de las pacientes, quien añade que se ha sorprendido al llegar a la consulta. "Le han dicho que no estaba el médico, por lo que con dolor en el pie, se ha tenido que volver a ir a casa", lamenta.

A pesar de la situación, la afectada ha manifestado su apoyo: "Me parece bien que se manifiesten porque tienen sus motivos, pero podrían habernos avisado".

Otro de los pacientes que aguardaba en la puerta la llegada de su acompañante también temía que el facultativo que debía atenderle no estuviera pasando consulta. "Me rompí los ligamentos y me operaron hace un mes. Hoy venía a quitarme los puntos, pero no sé si me atenderán", recalca. Ante esta situación, reconoce que "si no está, nos iremos a Urgencias porque no puedo estar así".

El Comité de Empresa y la Conselleria de Sanidad han garantizado los servicios mínimos durante estas dos jornadas. Ayer el área dirigida por Marciano Gómez cifraba en un 23 % la adhesión a la huelga. Hoy todavía no hay cifras oficiales, aunque la convocatoria coincide con con la huelga general de facultativos, convocada por el sindicato médico CESM, para protestar ante los cambios propuestos por el Ministerio de Sanidad en relación con el Estatuto Marco.

"Actividad normal"

Varios pacientes, por su parte, han reconocido que "la atención en el hospital ha sido similar a la de los otros días". Algún paciente ha llegado a afirmar entre ristas que este paro "ha sido positivo". "Nos ha ido mejor porque teníamos una cita a las 10:45 h y nos han cogido a las 10:30 h, por lo que hemos terminado antes de lo que esperábamos", afirmaba una mujer que salía del hospital.

El Comité de Empresa, por su parte, ha valorado esta segunda jornada como "más masiva que la primera". Los facultativos han denunciado "las condiciones de trabajo de los cerca de 1.200 trabajadores subrogados con el resto de trabajadores de la sanidad pública valenciana". Cabe recordar que se trata de la primera huelga que se ha realizado desde que se inauguró el hospital, hace 25 años.

"Ayer el 80 % del personal laboral apoyó los paros. Creemos que hoy, por la gente que ha estado en la manifestación, será más masiva", explica el presidente del Comité de Empresa, Enrique Martínez, quien lamenta no haber recibido ninguna comunicación por parte de la Conselleria de Sanidad.