Llombai exige actuar con "urgencia" en el puente dañado por el Magro

Llombai todavía no ha podido actuar en el puente que conecta el municipio con las zonas forestales y los diseminados más de siete meses después de la dana. El ayuntamiento alerta de la necesidad de actuar con "urgencia" en esta infraestructura necesaria para la localidad. "Es el principal acceso a muchas zonas. Llega el verano y se agrava el peligro de incendios. Necesitamos una solución", recalca el alcalde de la localidad, Salvador Climent.

Climent denuncia que el Consell estaba trabajando en este puente, pero hace unas semanas las obras se paralizaron. "Nosotros pensábamos que sólo se tenía que reconstruir. La conselleria nos comunicó que no estaba en condiciones y, por lo tanto, se tenía que derribar y volver a construir", explica. No obstante, su sorpresa fue todavía mayor al conocer que "no había presupuesto". "Nos dijeron que no tenían presupuesto, por lo que teníamos que tramitarlo a partir de las ayudas del Gobierno de España", denuncia el alcalde, quien reconoce que "en las obras que habíamos previsto para la reconstrucción, no se contemplaba".

El coste, según el consistorio, asciende a un millón de euros y las obras se podrían demorar un año. Actualmente, los vecinos y trabajadores de esta zona tienen que realizar un rodeo por Alfarb y utilizar la CV-520 hasta volver a acceder por una entrada. "Esto comporta estar 20 minutos más conduciendo y los vehículos deben acceder por una entrada que no está habilitada y se puede convertir en un punto negro", denuncia.

El alcalde lamenta el "retraso" que va a comportar esta decisión y reitera la necesidad de acometer las obras "con urgencia" para evitar que se produzcan "desgracias".