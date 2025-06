Alzira es torna a convertir en la capital mundial dels metalls amb el Festival Spanish Brass

De l'1 al 5 de juliol la ciutat d'Alzira es torna a convertir en la capital mundial dels metalls, on es realitzarà la 24a edició del Festival Spanish Brass Alzira, on participaran prop de 80 alumnes de tota la geografia espanyola i impartiran classes més de 20 professors vinguts de tot el món.

Cinc dies dedicats als instruments de metall, coorganitzats per Spanish Brass i la Societat Musical d'Alzira, amb el patrocini de l’Ajuntament d'Alzira.

La inauguració del festival anirà a càrrec de Spanish Brass, que presenta el seu darrer projecte discogràfic Top Secret, dedicat a les bandes sonores dels clàssics de les pel·lícules d'espionatge.

Cartel de concerts del festival. / Levante-EMV

També tindrem un dels clàssics al festival, el Concert de Professors, on a més es realitzarà la final de la XII Edició del Concurs Internacional de Composició “Festival SBALZ”, el dimecres 2 de juliol i on s'estrenarà l'obra del compositor resident Ernesto Aurignac, compositor malagueny i que ha escrit l'obra “Al Yazirat Suquar”, inspirada en els orígens de la ciutat d'Alzira.

Finalment cal destacar com és habitual el concert de la Banda Societat Musical d’Alzira, en què participaran diversos professors del festival i on es realitzarà el lliurament de la Personalitat del Festival, que aquest any ha recaigut al premiat compositor alzireny Arnau Bataller.