Sin metro y con pocos buses para ir a los exámenes finales: "Llegamos al campus una hora y media antes, cansados y con mucho estrés"

La falta de metro en la Ribera sigue siendo un gran problema para la población afectada, sobre todo para los universitarios, que deben desplazarse diariamente a València. La riada del pasado 29 de octubre provocó daños en la línea 1 de Metrovalencia, que es la principal vía de conexión entre las localidades de l'Alcúdia, Benimodo, Carlet y Alginet con el 'cap i casal'.

Los estudiantes llevan meses denunciando la escasa frecuencia de paso y la gran cantidad de usuarios que utilizan estos autobuses cada día. La situación ha afectado a su salud mental y a su rendimiento académico, que se ha agravado todavía más con la llegada de los exámenes finales.

El miedo a no llegar a tiempo a la universidad o el temor a no disponer de una plaza en el autobús para llegar al campus comporta que muchos de los estudiantes se vean obligados a coger este medio de transporte con varias horas de antelación.

Ana Pla, vecina de l'Alcúdia y estudiante de primer curso de Matemáticas en la Universitat de València, se levanta sobre las cinco de la mañana los días que tiene examen a las nueve para poder llegar al autobús que sale a las 6:30 h. "Llego al campus una hora y media antes, pero no me la quiero jugar y coger el de después porque voy con el tiempo justo y podría llegar tarde", indica la afectada, quien añade que "me espero allí una hora y media por miedo".

Lamenta que esta situación, que se está prolongando durante más de siete meses, está afectando a su rendimiento. "Al estrés de los exámenes, se suma el estrés y el miedo de no llegar a tiempo", indica.

Vicent Castillo, vecino de Alginet, también se enfrenta a una situación similar en su primer año cursando Ciencias Medioambientales. Explica que durante las primeras semanas de este servicio cogía el autobús a las 7:30 h, pero "la gente se peleaba por subir". "Sólo había un autobús. Para 55 plazas podíamos estar esperando 70 personas, por lo que había gente que se quedaba fuera", señala.

Cuando llegaron los exámenes de enero, decidió adelantar el horario y utilizar el autobús de las 6:30 h. Las horas de espera en el campus, en sus palabras, "están pasando factura a nivel mental". En su caso, los exámenes suelen ser sobre las 15 h, por lo que debe esperar varias horas en la biblioteca. "Me tengo que levantar a las cinco para coger el autobús de las 6:30 h. A las 6:10 h ya hay gente en la parada para no quedarse sin sitio, por lo que a las seis intento estar", afirma.

"Mentalmente duro"

El joven señala que ha sido "un año duro". En este segundo cuatrimestre, suele realizar los exámenes partir de las 15 h, aunque la escasa frecuencia de paso comporta que siga acudiendo al campus a la misma hora. "Mentalmente estoy cansado y me está costando estudiar. Son muchas horas perdidas esperando. Ahora termino sobre las 17 h y hasta las 19:15 h no sale el autobús", lamenta.

Durante el curso, además, no ha podido acudir a todas las clases para poder coger el autobús. "Salimos a las 14 h y el autobús pasa a las 14:15 h. Me he tenido que perder clases para poder cogerlo. La otra opción es cogerlo a las 15:30 h", indica.

El afectado tiene que planificarse previamente para ver cómo acudir a la universidad. En alguna ocasión, la duración del examen comporta que no llegue al último autobús de las 19:15 h, por lo que se ve obligado a coger el tren, desplazarse hasta Benifaió y que le recojan en la estación para poder regresar a su domicilio en Alginet. "Me he llegado a dormir en clase por el cansancio y muchos días tengo ganas de llorar por el estrés mental. No podemos estar así porque nos está afectando mucho. Los estudiantes de la Ribera necesitamos una solución rápida y efectiva", reitera.