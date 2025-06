Algemesí recuperará el servicio de megafonía para alertar ante posibles emergencias

Algunos municipios todavía conservan en las esquinas de algunas calles un altavoz de color blanco, que, con el paso de los años, ha ido tomando una tonalidad amarillenta y que actualmente se encuentra en desuso. Otras localidades han decidido retirarlos y sustituir este sistema de megafonía por otro tipo de comunicaciones más adaptadas a las nuevas tecnologías.

Algemesí utilizaba hasta hace unos años la megafonía municipal para alertar a sus vecinos ante cualquier tipo de información oficial. No obstante, este método fue sustituido por otros medios de comunicación que pretenden llegar a toda la ciudadanía de manera rápida e instantánea, como el canal de Whatsapp o el uso de redes sociales, entre las que se encuentra Facebook o Instagram.

Las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre comportaron numerosos daños, que afectaron a las líneas móviles. Por ello, en muchos municipios la dana bloqueó las llamadas o el uso de Internet. Los damnificados estuvieron durante varias horas sin poder comunicarse con sus familiares y allegados. En el caso de Algemesí, la línea no quedó restablecida hasta un par de días después. La situación no sólo provocó que los afectados no pudieran relacionarse con su entorno, sino que el Ayuntamiento de Algemesí tampoco pudo comunicar a la población cualquier novedad o información relacionada con la catástrofe.

Tras esta experiencia, el consistorio ha decidido recuperar el servicio de megafonía tradicional que se había desarrollado en el pueblo durante las últimas décadas. "Hemos estudiado durante estos siete meses varios sistemas de aviso a la población para poder alertar en este tipo de episodios", señala José Javier Sanchis, alcalde de la localidad.

Sanchis explica que los megáfonos se situarán en varios puntos del municipio para que la población esté informada. Estos sistemas estarán instalados en una altura elevad para que puedan funcionar en el caso de que se viviera una inundación similar. Para ello, el consistorio ha destinado cerca de 35.000 euros.

El ayuntamiento prevé que la instalación de este sistema se inicie a finales de año y esté en funcionamiento "lo más pronto posible".

Megáfonos y avisos por redes

Durante la tarde y noche de la catástrofe, y ante la crecida del río Magro, el ayuntamiento y trabajadores municipales -como informó este diario- intentaron avisar a través de megáfonos móviles a los vecinos del Raval -la zona más cercana al río- y de calles cercanas para que subieran a las plantas más elevadas y se pusieran a salvo.

A lo largo de las siguientes jornadas, el consistorio compartió en sus redes sociales los puntos de acopio, cómo llevar a cabo la tramitación de ayudas o los trabajos de limpieza de barro y agua en las calles. Muchos vecinos, sobre todo gente de avanzada edad, lamentaban no obtener mayor información ante el difícil acceso a las tecnologías. La puesta en marcha de la megafonía municipal pretende revertir esta situación y alertar a toda la población de manera oral.