El grupo alzireño La Fúmiga lanza el nuevo himno del Valencia Basket

Valencia Basket ha encontrado en el grupo La Fúmiga la conexión que buscaba para reflejar en un himno el sentir del Club y su trayectoria desde que diese sus primeros pasos en 1986. Coincidiendo con la despedida de la Fonteta y el cambio al Roig Arena, sonará por primera vez este himno oficial que se titula “La Promesa” y que se presentará el próximo 19 de junio convirtiéndose muy pronto en un ritual más en los partidos que nuestros equipos profesionales disputen como locales.

La elección del grupo alzireño no es casualidad. Este y el club comparten desde hace tiempo muchas cosas. Desde la apuesta por un baloncesto que no entiende de géneros hasta el esfuerzo por inculcar desde los primeros pasos en los más pequeños una formación en valores que va más allá de las pistas. Una filosofía con la que La Fúmiga se identifica, y gracias a la cual no tuvo dudas en aceptar el reto con entusiasmo.

Además, slogans de canciones como "Espremedors" o "Mediterrània" han estado muy presentes en numerosas ocasiones entre los aficionados taronja, que han visto a su vez como sobre todo este último tema sonaba recurrentemente en el vestuario de los equipos profesionales y en los partidos, algo que no ha pasado desapercibido a los ojos de los integrantes del grupo: “De forma natural nos llegan imágenes de este tipo muchas veces, y para nosotros es un orgullo que en vestuarios tan internacionales suene nuestra música, música en valenciano”.

Un vínculo especial

Por si fuera poco, una de las dos voces del grupo, Àrtur, que es además el compositor, guarda una especial relación con el proyecto femenino. “Sus inicios van ligados al ascenso a Liga Femenina 2, y las jugadoras que lo logran son mis amigas de toda la vida. Que todo termine con este himno es como cerrar el círculo”.

El tema se ha compuesto con el objetivo de reflejar el sentimiento de club construido de la mano de los aficionados todos estos años, con la idea de ser emotivo y que se pueda cantar a pleno pulmón en los partidos. El próximo 19 de junio verá la luz en una rueda de prensa con la presencia del grupo tras la cual tendrá lugar el lanzamiento en redes sociales.