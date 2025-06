Alesso cancela su actuación en el Medusa Festival por problemas auditivos

El Medusa Festival ha anunciado este miércoles un importante cambio en el cartel de su 11ª edición tras la cancelación del show del DJ sueco Alesso, uno de los grandes reclamos del evento que se celebrará en Cullera del 7 al 11 de agosto. El artista ha suspendido toda su gira europea debido a un tinnitus, un molesto zumbido en los oídos que compromete su salud auditiva.

En su lugar, la organización ha confirmado la incorporación de Don Diablo y Alok como nuevos cabezas de cartel. El brasileño Alok, actualmente número 4 en el Top 100 DJ Mag, debutará este verano en este festival, mientras que el holandés Don Diablo, número 15 del mismo ranking, regresa tras su sonada actuación de hace dos años.

El propio Alesso ya había suspendido parte de su gira en febrero por este problema auditivo, una dolencia que afecta cada vez a más DJs internacionales y que ha reabierto el debate sobre la importancia de la protección auditiva en festivales y clubes. Finalmente, el artista ha decidido cancelar todas sus actuaciones de este verano, incluyendo su paso por eventos como Tomorrowland, para proteger su salud. Alesso ha manifestado que ha dejado de hacer largos viajes y desplazamientos internacionales para centrarse en su bienestar.

Nuevas incorporaciones

Por su parte, Don Diablo regresa a Cullera tras su brillante actuación en la edición de 2023. Considerado uno de los pioneros del future house, el holandés ha conquistado los escenarios más importantes del mundo. En Cullera presentará algunos de sus mayores éxitos como «Cutting Shapes», «On My Mind» o «Let Me Love You», este último junto a DJ Snake, así como sus colaboraciones con artistas de la talla de Gucci Mane, Emeli Sandé o Ty Dolla $ign.

Alok debutará en Cullera avalado por el éxito internacional de temas como «Hear Me Now» (con Bruno Martini y Zeeba), que supera los mil millones de reproducciones. En su repertorio destacan también éxitos como «Never Let Me Go», Ocean (junto a Khalid) y colaboraciones con John Legend, The Chainsmokers y Ava Max.

Además de este cambio, la organización ha cerrado tres nuevas incorporaciones: Danny Ávila, Marco Faraone y Toman, que completan el cartel de esta edición. El Medusa Festival espera reunir a más de 180.000 personas durante los cuatro días de música electrónica en la playa de Cullera.