Alzira millora el polígon del Mercat d’Abastos amb 200.000 euros del IVACE

Des de la regidoria d’Urbanisme de l'Ajuntament d'Alzira, s’han realitzat actuacions per a la millora del polígon industrial del Mercat d'Abastos a través de les subvencions concedides per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE. Alzira va ser seleccionat per este organisme de la Generalitat Valenciana com a receptor de 200.000 euros per a l’execució de projectes d’inversió per a la millora de les infraestructures als parcs empresarials a càrrec del pressupost de 2024.

Les obres afecten principalment a la millora de la seguretat, però també han permés millores en la mobilitat urbana en termes constructius i de seguretat per a l’usuari i pel que fa a la imatge del polígon, s’ha actuat en la regeneració de l’espai enjardinat.

Actuacions principals

Entre les actuacions, s'inclou la vigilància del trànsit mitjançant càmeres de control situades a les rondes Barrablet i Tintorers i connectades amb la Policia Local; la millora viària amb larepavimentació dels carrers Moliners i Teixidors i adequació de les zones de trànsit rodat de manera compatible amb la dotació d’aparcaments, per tal que la circulació siga més fluida i l’espai d’aparcament més adequat a les necessitats actuals; y també la millora de zones verdes, especialment en la ronda dels Tintorers al seu pas des de la CV-50 i CV-42. Amb això s’aconseguirà potenciar la imatge de l’àrea industrial i aïllar-la de la carretera. S’ha portat a terme la regeneració paisatgística i ambiental del polígon, neteja i desbrossament i plantació de xiprers.

El regidor d’Urbanisme, Andrés Gomis ha qualificat esta actuació com a una important millora que “aconsegueix potenciar la imatge del polígon, posant en valor l’espai empresarial, com una forma més de fer esta zona atractiva per a futurs inversors i per tant, focus de generació de riquesa i ocupació per al territori. Cada any gràcies a les ajudes de l’IVACE es van millorant les infraestructures i serveis dels polígons industrials alzirenys”.