Les obres en el Barxeta no poden esperar

Molts carcaixentins i carcaixentines saben que el seu poble va patir en el segle XIX la riuada de Sant Carles. I encara perduren en la memòria els fets viscuts en la pantanada del 82 i en la riuada del 87.

Imatge del Barranc de Barxeta al seu pas per Carcaixent. / Perales Iborra

El passat 29 d’octubre no vam patir amb intensitat l’efecte de les pluges torrencials que van provocar uns elevats danys i la pèrdua irreparable de moltes vides en molts pobles propers, causades pel barranc del Poio, la Saleta o el Magre. Ens vam salvar per ben poc: si el tren de borrasques haguera anat 30 o 40 km més al sud, potser hauríem viscut també una catàstrofe.

Quan el servei meteorològic pronostica una DANA ràpidament pensem en el Xúquer, en l’Albaida i en el Magre. Però cal recordar que el punt problemàtic més freqüent és el barranc del Barxeta. La seu ràpida crescuda, en casos de fortes pluges, provoca el pànic, més que justificat, dels ciutadans de Cogullada.

Els estudis dels tècnics manifestaven la necessitat de realitzar algunes obres, però mai no eren prioritàries i sempre quedaven condicionades a nous estudis o a la necessària assignació pressupostària.

Inundació al voltant de Cogullada en una imatge d'arxiu. / Perales Iborra

Per això, durant més de 20 anys, primer com a regidors en l’oposició i, sobretot, exercint després el govern municipal, hem exigit actuacions per tal de reduir l’impacte del Barxeta. Sabíem que els processos burocràtics sempre són complexos i s’allarguen en el temps, però la insistència davant la direcció de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer han permés superar tots els obstacles. Fa poques setmanes es feia públic que el procés d’expropiació serà una realitat en breu temps i que les obres estan previstes per al 2026.

Per una banda, al sud de Cogullada es crearà una mota de protecció contra les avingudes del Barxeta i s’ampliarà el barranc a partir de l’entorn de la Coma. Per l’altra, es canviarà el punt per on desembocarà el barranc: ja no confluirà amb el barranc de la Casella a les portes d’Alzira, sinó que ho farà directament al Xúquer. Açò es farà amb la construcció d’un nou caixer que recollirà els cabals de la conca alta del Barxeta. Pel que fa al caixer del Barxeta vell, quedarà per a evacuar els fluxos procedents dels altres barrancs de Carcaixent i del nucli urbà.

Totes eixes obres es complementaran posteriorment amb les obres d’ampliació del de la Casella, també ja previstes, i una nova connexió viària sobre eixe barranc que comunicarà Carcaixent i Alzira.

Amb l’execució d’estos dos projectes Cogullada estarà protegida de les barranconades. L’aigua deixarà de passejar per les cases i pels carrers més fondos, i el seu veïnat no haurà d’estar amb la por al cos cada vegada que hi ha temporal de pluges. És per això que cal que l’Ajuntament de Carcaixent, ara governat pel Partit Popular, continue exigint davant la Confederació el compliment dels terminis. Temps que passe serà temps perdut i un risc injustificat. I en eixa tasca reivindicativa Compromís sempre estarà al costat de l’Ajuntament.

Però, tot i ser importantíssim, no oblidem que el risc zero no existeix, i que no serà suficient amb la realització d’eixes accions. Hi ha altres barrancs i altres àrees amb perill potencial d’inundacions. I no tot es redueix a fer obres: cal gestionar millor les nostres muntanyes per tal que absorbisquen més eficaçment les pluges torrencials, així com actuar també sobre els barrancs (que no es redueix al comentari simplista de “netejar-los de les canyes”), i hem de planificar on i com ocupem el territori.

Els pobles de la Ribera existim i devem la seua riquesa a les contribucions mil·lenàries causades per les avingudes del Xúquer i els barrancs que l’alimenten. Contra la natura mai no podrem. Hem fet moltes barbaritats d’esquenes a ella i el canvi climàtic complica les coses. Front a discursos reduccionistes i sense cap fonamentació, des de Compromís considerem que hem de respectar la natura i aprendre a conviure amb ella. Això implica seguir les indicacions dels científics i dels tècnics. I invertir diners. D’això dependrà la nostra seguretat, el nostre benestar i el nostre futur.