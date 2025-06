Nuevo acto incívico en Alginet: Queman parte del material de una carrera de obstáculos para este sábado

Alginet busca a los responsables de un nuevo acto incívico en la localidad. En esta ocasión, la organización de una carrera de obstáculos que se celebra este domingo 22 de junio en la localidad ha sido la afectada.

Medieval Xtrem Race ha denunciado en sus redes sociales una serie de actos vandálicos en la zona final del montaje. Los culpables quemaron de manera intencionada durante la madrugada del martes varios obstáculos que forman parte del circuito.

"No es sólo material quemado. Es el resultado de horas interminables de trabajo, ilusión, esfuerzo colectivo y compromiso por ofrecer una experiencia deportiva única. Detrás de cada estructura, cada rampa, cada metro de recorrido, hay personas que lo dan todo por esta pasión: el deporte, el compañerismo, la superación personal", lamenta la organización en un comunicado tras los hechos.

Medieval Xtrem Race lamenta que "no entendemos qué puede llevar a alguien a destruir algo construido con tanto esfuerzo y amor". La quema de materiales no sólo ha puesto en riesgo la seguridad de los trabajadores y de la ciudadanía, sino que, en sus palabras, "atenta directamente contra toda una comunidad que trabaja y participa desde el respeto y la entrega".

La organización ha asegurado que, a pesar de los incidentes, la carrera se mantiene. "Esto no va a frenarnos, pero no podemos permitir que actos como este queden impunes", afirman en el comunicado, al tiempo que advierten a los culpables que "no han quemado obstáculos, han prendido fuego a algo mucho más grande: Nuestra voluntad de seguir luchando por lo que amamos".

Investigación

Horas después del incidente, la organización ha emitido un nuevo comunicado agradeciendo "todo el apoyo moral que estamos recibiendo en estos momentos complicados para nosotros".

La Policía de Alginet y la Guardia Civil están investigando los hechos para encontrar a los culpables, mientras que la organización ha reorganizado el circuito para que el próximo domingo los participantes puedan disfrutar del evento. "Es momento de recomponernos y salir adelante con toda la fuerza que nos caracteriza", insisten.