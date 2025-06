El despropòsit de l'ampliació del centre de salut d'Algemesí: “ja n’hi ha prou”

Últimament es parla molt sobre la qüestió de l’ampliació del centre de salut de la plaça de la Ribera d’Algemesí. D’una banda, uns tracten d’aprofitar este tema tan essencial per al servei sanitari de la nostra ciutat amb la finalitat de llançar pedres polítiques d’incompliment i mala gestió en els exercicis municipals anteriors. Uns altres passen olímpicament sobre esta qüestió tan important per a la pròpia salut, posats com estan en la defensa partidista i obcecada de qui ha de prendre la decisió de dur-ho a terme mitjançant voluntat política. Alguns considerem que tal vegada és el moment de dir «ja n’hi ha prou» i reivindicar un servei sanitari públic, de qualitat i adequat a les necessitats de la població. Perquè la sanitat d’Algemesí és estructuralment insuficient, perquè portem ja massa temps a l’espera de les decisions d’ampliació dels recursos sanitaris de la nostra ciutat i perquè és el moment adequat per a unir-nos i reivindicar esta ampliació del centre de salut que tan necessària és per al bé comú i, sobretot, per a la població més vulnerable, els nostres majors i els nostres menuts.

Concentració celebrada dissabte passat per reclamar l'ampliació del centre de salut d'Algemesí. / Levante-EMV

Vull aclarir que l’única responsable de l’actual dèficit de recursos sanitaris d’Algemesí és la Generalitat. A ella li correspon dotar la població d’Algemesí del sistema sanitari que ens mereixem. No és una qüestió d’alcaldes i de polítiques municipals. L’Ajuntament d’Algemesí, des de 1986, ja ha fet el que havia de fer. Per tant, és una qüestió de voluntat política presidencial i responsabilitat autonòmica.

Tothom parla i s’acusa sobre esta qüestió i ningú té ni idea del perquè de la tardança en les obres d’ampliació del centre de salut. Crec que s’hauria d’opinar amb coneixement de causa. És per això que vull acostar els lectors d’este article a la història del despropòsit d’esta qüestió mitjançant una breu cronologia dels fets a través dels anys.

En 1987 des de la Direcció Provincial de l’insalud es va projectar la construcció del nou centre de salut d’Algemesí. Fins a eixe moment sol estava actiu l’ambulatori del parc de Salvador Castell, insuficient per a una població de 25.000 habitants.

En 1988 ix a licitació la construcció del nou centre de salut i s’inicien les obres en la parcel·la qualificada de dotació sanitària en el pla general d’ordenació urbana, situada en la plaça de la Ribera. El problema va sorgir al no poder disposar del total de la parcel·la, perquè, el 40% d’esta es trobava judicialitzada per la disconformitat de la propietat d’esta part de la parcel·la amb la qualificació dotacional sanitària que el pla d’ordenació urbana havia previst en 1986. Després de diversos esforços, precs i negociacions, es va arribar a un acord amb la Conselleria de Sanitat. Tot i ser conscients de la insuficiència de l’espai sanitari que existia, s’hi va construir l’edifici del centre de salut en la part del solar que prèviament havia adquirit l’ajuntament i que s’havia cedit gratuïtament a la conselleria per a la seua construcció. Al mateix temps es va negociar distribuir l’atenció sanitària de la localitat en dos centres: el centre auxiliar del parc de Salvador Castell i el centre de la plaça de la Ribera a fi de pal·liar la falta d’espai i es va haver d’assignar la dotació de recursos totals entre els dos centres, amb la minoració d’efectivitat i productivitat que això suposava.

Cal dir que la població no va acollir malament esta idea ja que esta duplicitat permetia assignar als ciutadans per sectorització domiciliària i proximitat al centre sanitari. Amb tot, esta distribució es va desvirtuar en pocs anys per múltiples factors, com ara la centralització de les targetes sanitàries, l’elecció de metge i infermer, la ubicació de les urgències en un sol centre, etc.

El litigi per l'expropiació

La judicialització de l’expropiació de la parcel·la adjacent al centre de la plaça de la Ribera va prosseguir el seu curs i el centre de salut el van inaugurar el conseller Joaquín Colomer i l’alcalde Emili Gregori en 1991 amb les característiques que s’han citat anteriorment i, entre altres, amb espai insuficient per a acollir tots els serveis previstos, inclosa la dotació de RX.

En 1995, davant la situació d’insuficiència de l’edifici del centre de salut de la plaça de la Ribera i davant la incapacitat d’ampliació d’aquest centre per la problemàtica descrita, l’Ajuntament va negociar amb la Conselleria de Sanitat una inversió econòmica que permetia l’ampliació i adequació del centre auxiliar del parc de Salvador Castell, amb la finalitat de col·locar més consultes, el servei d’odontologia pediàtrica i la probabilitat d’instal·lació del servei de RX.

En 1996, amb el canvi de govern de la Generalitat i sent conseller de sanitat el Sr. Farnós, es revisa esta inversió econòmica i es comunica a l’Ajuntament que només s’adjudicava la construcció de la rampa d’accés a l’entrada del centre del parc. Fet i fet, una volta més, quedava en l’oblit l’adequació de serveis sanitaris que la nostra població necessitava i requeria.

L’empresa Ribera Salut podia haver ampliat el centre de salut de la plaça de la Ribera, però va incomplir la seua obligació inversora en el nostre poble"

L’any 1999 la Conselleria de Sanitat adjudica la concessió del departament sanitari de La Ribera a l’empresa Ribera Salut mitjançant gestió privada (Model Alzira). En esta adjudicació es preveia el compromís en la inversió per a la millora del centre de salut d’Algemesí i la construcció de l’ampliació d’este centre si es resolia l’expropiació de la parcel·la en litigi. Cal dir que, durant tot el temps que la concessió (Ribera Salut) va gestionar el departament sanitari, només es va millorar en el centre de salut de la plaça de la Ribera la planta baixa de l’edifici, adequant el taulell central per a la gestió administrativa de cites a les consultes i presentant mitjançant maquetes, un projecte d’ampliació de les urgències i el gimnàs de RHB que mai es va dur a terme. L’empresa Ribera Salut podia haver ampliat el centre de salut de la plaça de la Ribera, ja que l’expropiació per part de l’Ajuntament de la parcel·la en litigi (2009) es va realitzar durant el període que era gestionat per l’empresa Ribera Salut, per la qual cosa es va incomplir la seua obligació inversora en el nostre poble.

En 2017, esta empresa (Ribera Salut) va reconéixer en el seu informe d’inversions per al període 2018-2028 la dotació de 3.500.000 € per a l’ampliació del centre de salut d’Algemesí. L’1 d’abril de 2018, en acabar el període de concessió de la gestió privada per part de l’empresa Ribera Salut, el Departament Sanitari de La Ribera va ser revertit a la gestió pública de manera que la Conselleria de Sanitat va haver d’assumir els incompliments de l’empresa amb un total de 5.500.000 € en obres i equipament en assistència primària i especialitzada, entre ells l’ampliació del centre de salut d’Algemesí.

El 5 de març de 2009 la junta de govern de l’Ajuntament d’Algemesí acorda adquirir la parcel·la adjacent al centre de salut de la plaça de la Ribera, perquè mitjançant resolució judicial es permetia la seua expropiació.

El 30 de novembre de 2011, per acord del ple municipal, l’Ajuntament decideix cedir els terrenys d’esta parcel·la a la Conselleria de Sanitat amb la finalitat que l’empresa que gestionava el departament (Ribera Salud) ampliara ja el centre de salut ja que legalment no existia cap impediment per a realitzar aquesta inversió. Però l’empresa Ribera Salud no ho va fer.

Participants en la concentració del dissabte. / Levante-EMV

El 25 de gener de 2019, mitjançant resolució de la Conselleria d’Hisenda i Patrimoni (dogv de 12 de febrer, núm. 8484) s’acceptà la cessió gratuïta dels terrenys esmentats per part de la Generalitat.

En 2017 la Conselleria de Sanitat projecta l’ampliació del Centre de Salut de la plaça de la Ribera i elabora el pla funcional d’este centre amb ampliació de serveis provinents de l’atenció especialitzada, l’ampliació de la unitat de RHB, una nova àrea d’urgències i la unitat de RX.

En 2018 la Direcció General d’Infraestructures de la Conselleria de Sanitat inclou en els pressupostos de la Generalitat l’ampliació del centre de salut d’Algemesí amb una dotació d’1.060.000 € per a executar en un pla trianual amb la següent distribució: 60.000 € en 2018 (elaboració del projecte); 500.000 € en 2019 i 500.000 € en 2020.

En març de 2019 el nostre país es veu immers en la pandèmia de la covid, que va paralitzar durant un any l’activitat productiva i, per tant, va impedir durant eixe temps i l’any 2020 el procés de construcció del centre de salut de la plaça de la Ribera.

El 18 de febrer de 2021 la mateixa conselleria aprova una nova dotació pressupostària revisada per a l’ampliació del centre de salut d’Algemesí d’1.963.296 € en els termes següents: una dotació d’1.374.307 € en 2022 i una dotació de 588.984 € en 2023.

El 16 de novembre de 2021, després la licitació prèvia, s’adjudica la construcció de l’ampliació del centre de salut a l’empresa Aitana, Actividades de Construcción i Servicios, SL, per un import d’1.802.895 € amb un termini d’execució de 18 mesos.

El 16 de desembre de 2021 es realitza l’acta de replanteig i s’inicia l’obra amb caràcter negatiu, la qual signa el secretari de la Conselleria de Sanitat i Salut Publica en abril de 2022.

La Direcció del Departament de Salut de la Ribera remet el 6 de juliol de 2022 a la Direcció General d’Infraestructures de la Conselleria de Sanitat un nou pla funcional que modificava l’anterior amb la justificació següent:

- El pla funcional inicial es correspon amb un període prepandèmic covid-19.

- Les mesures organitzatives i funcionals després del brot de covid-19 exigeixen un redimensionament de les consultes i àrees assistencials dels professionals sanitaris i no sanitaris.

- L’aplicació del Pla estratègic d’atenció primària comporta un increment substancial de la plantilla i un canvi en el model d’infermeria que passa a tindre ràtios n1/1 que requereixen un nombre de consultes important.

- La implantació del Pla de salut mental requereix la reserva d’espais específics en la zona bàsica.

- Les condicions arquitectòniques del consultori auxiliar (parc de Salvador Castell), requereixen redistribuir i concentrar en el CSI, part de l’activitat assistencial.

- La dotació de nous equipaments tecnològics requereix espais específics per a cirurgia menor, ecografia i retinografia.

Inici i suspensió de les obres

El 18 de novembre de 2022 s’inicia l’obra amb caràcter positiu valorant un increment econòmic del 49,82 % respecte al pressupost d’origen i un increment de sis mesos més de termini d’execució. El 30 de maig de 2023 la conselleria aprova l’increment de la despesa negociada.

El 9 de juny de 2023 l’empresa Aitana, S.L. proposa a la Conselleria de Sanitat la suspensió de l’obra per disconformitat en la nova valoració i el 27 de juliol la Sotssecretària de la conselleria notifica la suspensió de l’obra.

El 18 de juny de 2024 la Direcció General d’Infraestructures inicia el procediment de resolució d’expedient a l’empresa Aitana, SL, que la Direcció General resol definitivament el 21 d’octubre de 2024. Amb açò, es finalitza la vinculació d’esta empresa constructora amb el contracte d’ampliació del centre de salut d’Algemesí.

En els pressupostos de la Generalitat per a 2025 apareix una partida per a l’ampliació del centre de salut d’Algemesí de 2.200.000 €, tot en un nou pla triennal que es distribueix en: una dotació de 200.000 € en 2025; una dotació d’1.500.000 € l’any 2026 i 500.000 € en l’any 2027.

En definitiva, tres són els fets que han impossibilitat que després de 35 anys el centre de salut del nostre poble no tinga la capacitat adequada per a prestar una sanitat de qualitat. Per una part, el llarg període de judialització de la parcel·la adjacent al centre de salut. Per un altra, l’incompliment de l’empresa Ribera Salud en la inversió econòmica necessària per la construcció de l’ampliació. Altrament, la pandèmia de la covid-19 va ser lamentablement una parada obligada. Per últim, la renúncia de l’empresa constructora Aitana, SL, a construir l’ampliació del centre de salut va suposar la frenada definitiva.

A pesar d’estes circumstancies nefastes per al interessos dels algemesinencs, hi ha la possibilitat d’una pròxima licitació que, sent positius, podria realitzar-se en el present any. Hem de considerar doncs que la possibilitat de tindre l’ampliació del centre de salut de la plaça de la Ribera, si es compleixen els terminis, es durà a terme per al 2028. Molt tard per a les necessitats sanitàries essencials que patim els ciutadans d’Algemesí.

"L'ampliació del centre de salut no és una qüestió política, és una necessitat i és urgent"

Alguns ciutadans d’Algemesí ens concentrem una volta al mes des de fa tres mesos a les portes del centre de salut per a reivindicar la necessitat que es duga a terme la tan anhelada i necessària ampliació. Algunes persones consideren que estes concentracions estan polititzades i no acudeixen a manifestar-se mentre pateixen en silenci les deficiències sanitàries provocades per la falta de recursos adequats que puguen donar als ciutadans d’Algemesí una sanitat de qualitat. El mateix alcalde va acudir de manera clandestina a les portes del centre de salut el primer dia que ens vam manifestar, però, no va ser per a donar suport a la reivindicació d’un servei tan essencial per al seu poble; no va ser tampoc per a posar-se al costat del poble que reivindica la ràpida construcció de l’ampliació i que manifesta «Ja n’hi ha prou». Ell hi vingué a veure quants n’érem, qui érem i que déiem, com si jugarem a una qüestió numèrica o estadística a fi d’informar la Generalitat de la gravetat de la protesta i la incidència política que això podia comportar.

És lamentable des del meu punt de vista, clar, que la primera autoritat municipal no estiga al costat ni a l’altura d’esta reivindicació vital per a la societat d’Algemesí. Creu que els que reivindiquem este servei som enemics de la idea que li han transmés. Una idea falsa que conclou que esta qüestió de l’ampliació està clara i arreglada i, per tant, sobren protestes. Em sembla tindre poc d’ofici. Senyor alcalde, la ampliació del centre de salut no és una qüestió política, és una necessitat i és urgent.