«Mis más de 30 años como concejal me han enseñado que sobran promesas y faltan hechos»

Tras más de treinta años como concejal, aunque pocas veces en el gobierno, ¿qué puede aportar Paco Ricau como alcalde?

Puedo aportar algo que solo dan los años: experiencia y un conocimiento profundo de Turís. Más de treinta años, tanto en oposición como en gobierno, me han enseñado que hacen falta menos promesas y más hechos concretos. Conozco las prioridades del pueblo y sé qué proyectos debemos impulsar para lograr mejoras que duren en el tiempo.

¿Dos años son suficientes para dejar su impronta?

Dos años pasan rápido, pero pueden ser suficientes para sacar adelante proyectos necesarios como el nuevo colegio dentro del Pla Edificant, cerrar la redacción del PGOU o avanzar definitivamente en el polígono industrial. Mi compromiso es con las próximas generaciones, no con las próximas elecciones, así que aprovecharemos al máximo este tiempo para dejar encaminados estos proyectos clave.

Su antecesor considera que se necesitarán años para la recuperación total tras la dana, ¿cuál es su diagnóstico?

Estoy de acuerdo. La dana dejó más de 600 litros por metro cuadrado en pocas horas y causó daños muy importantes, especialmente en el término municipal y en los accesos a las urbanizaciones. Hemos actuado rápido recuperando caminos rurales y servicios básicos, pero restaurar por completo el término municipal requerirá más tiempo. Ahora nuestro trabajo se centra en conseguir ayudas de otras administraciones, terminar cuanto antes las obras ya iniciadas, como el puente de la Fallereta, y poner en marcha aquellas que están pendientes, para recuperar lo perdido y estar mejor preparados en el futuro.

Como agricultor, ¿cómo definiría la situación actual del término municipal tras la inundación?

La situación en el campo sigue siendo complicada. La dana llegó tras dos años de fuerte sequía y ha causado daños muy graves en muchos cultivos. Además, la realidad del sector agrícola ya era difícil, y este episodio ha agravado una crisis que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Desde el ayuntamiento hemos hecho un gran esfuerzo reparando muchos caminos rurales que habían quedado impracticables. Nos centramos especialmente en recuperar el acceso a parcelas con cosechas de naranja o caqui, que habían quedado inaccesibles. En algunos puntos desaparecieron los puentes, y tuvimos que habilitar pasos de emergencia para que se pudiera seguir trabajando. Sabemos que todavía queda trabajo, y seguiremos ahí hasta que el término esté completamente operativo.

En el pleno de investidura se posicionó en contra de las megaplantas fotovoltaicas que se proyectan en Turís, aunque su discurso ha sido contestado en las redes por la pasividad mostrada por el ayuntamiento hasta ahora. ¿Qué va a cambiar?

Entiendo la preocupación de muchos vecinos. Hablamos de cientos de hectáreas agrícolas, de nuestro paisaje y, en el fondo, de cómo queremos que crezca nuestro pueblo. Tanto mi posición como la del Partido Popular de Turís ha sido clara desde el primer momento: apoyamos las energías renovables -junto a otras fuentes-, pero no a cualquier precio ni de cualquier forma. Desde el ayuntamiento seguiremos actuando dentro de nuestras competencias: presentando alegaciones a los nuevos proyectos, protegiendo el suelo agrícola a través del nuevo PGOU y coordinando una respuesta firme, pero también responsable, junto a los afectados y las administraciones competentes.

El comunicado del PP sobre el cambio de alcalde recogió muchas de sus demandas, pero no citó su oposición a las fotovoltaicas. ¿Se siente apoyado por el partido en este tema?

Sí, me siento respaldado. Desde el primer momento, tanto la Generalitat como la Diputación nos han escuchado y nos han ofrecido su apoyo. Pero este es un tema que afecta de lleno a nuestro territorio, a nuestro suelo agrícola, y por eso lo estamos abordando desde la perspectiva local, con el respaldo del grupo municipal. Nuestra tarea ahora es seguir explicando con claridad que el impacto económico y ambiental para Turís es muy alto, aunque otras administraciones estén concediendo permisos. Tenemos la obligación de defender lo que está en juego, de que nuestra voz se escuche.

¿Qué margen tiene el ayuntamiento frente a estos proyectos y cómo cree que afectan a Turís?

Los proyectos de macroplantas solares se tramitan a nivel autonómico y estatal, pero los ayuntamientos también tenemos herramientas importantes. Podemos presentar alegaciones, emitir informes de compatibilidad urbanística y, sobre todo, ordenar nuestro territorio a través del PGOU para proteger el suelo agrícola. Es decir, no decidimos solos, pero sí podemos condicionar bastante. Por eso vamos a seguir actuando con responsabilidad, defendiendo el equilibrio entre desarrollo energético y respeto por nuestro entorno, en coordinación con asociaciones de vecinos y cooperativas.

En su investidura señaló como otro reto clave la finalización del PGOU para facilitar el crecimiento de la población y la construcción de nuevas viviendas. ¿Qué necesidades de suelo tiene Turís?

Turís ha crecido con fuerza desde la pandemia. En los últimos cinco años hemos ganado casi 900 habitantes y la tendencia sigue al alza. Ante la escasez y el alto precio de la vivienda en Valencia y su área metropolitana, nuestro pueblo se convierte en una opción atractiva para muchas familias. Pero para que ese crecimiento sea ordenado y sostenible, necesitamos actualizar el PGOU cuanto antes. Hay demanda real de vivienda y suelo, especialmente por parte de jóvenes, y queremos estar preparados. Por eso, una de nuestras prioridades es reservar suelo suficiente tanto para uso residencial como para el desarrollo del polígono industrial, aprovechando nuestra buena conexión con la A3 y generando oportunidades de empleo en el propio municipio.

También abordó en su intervención el tema de la seguridad. ¿Turís es un pueblo seguro?

Turís siempre ha sido un pueblo seguro, y queremos que lo siga siendo. Pero también es cierto que, como responsables públicos, no podemos ignorar los problemas cuando surgen. En los últimos años hemos detectado y sufrido conductas incívicas, en algunos casos vinculadas a personas que no respetan las normas ni los valores de convivencia que compartimos. Y ahí vamos a ser claros: reforzaremos la Policía Local y mejoraremos la coordinación con otras fuerzas de seguridad para garantizar la tranquilidad de todos los vecinos. Quien venga a vivir a Turís debe hacerlo para convivir, respetar y sumar. Esa es la base de cualquier comunidad.

A sus 70 años, conseguir la alcaldía tras su larga trayectoria como concejal ¿es un premio?

No lo siento como un premio, sino como un compromiso. Este es mi pueblo, aquí he nacido, trabajado y formado una familia. Mi mayor satisfacción es poder devolver a Turís, desde la alcaldía, todo lo que me ha dado durante mi vida.