El karateka alzireño Leo Adrià logra un bronce en Japón

El alzireño Leo Adrià logró la medalla de bronce en el torneo All Japan Internationals celebrado en Osaka (Japón). La localidad nipona está acogiendo la Expo universal y una de las actividades previstas consistía en reunir todas las modalidades de karate existentes en el mundo. “Esto refleja la riqueza de nuestro deporte, el cuarto con más practicantes del mundo, pero también es un problema para que vuelva a ser olímpico”, comenta el Shihan (Maestro) alzireño.

Adrià participó en la máxima categoría, donde compiten karatekas que hayan disputado algún campeonato del mundo. El ribereño ganó los dos primeros combates. “Me tuve que adaptar porque los karatekas japoneses emplean un ritmo rápido, de ataque constante que has de parar y contrarrestar. En Europa dejamos más espacio”, explica Adrià. En semifinales se encontró con un excampeón del mundo que a la postre también ganó el torneo. “No me dejó entrar a dominar el combate y no estuve cómodo”, repasa.

El albalatero Javi Zamora participó en la categoría de +70 kg pero fue derrotado en el primer combate. “Cuando pensábamos que lo tenía ganado le señalaron unas amonestaciones que aún no hemos entendido”, indica Leo. El murero Hugo Cruz, miembro del Fighters Leo desde hace años, era uno de los tres representantes europeos y de los 16 competidores que participaron en la Copa del Mundo. Sin embargo, también cayó en el primer combate contra un brasileño.

Campeonato Nacional KWF

Por otra parte, cuatro miembros del Fighters Leo obtuvieron otras tantas medallas en el campeonato nacional de la KWF, organización diferente a la que ellos pertenecen. Hugo Grande ha cambiado el taekwondo por el karate kyokushin y en su primer torneo junior ganó los cuatro combates y se proclamó campeón. Marta Adrià y Aarón Cárcel lograron la medalla de plata senior y sub21 respectivamente. Carlos Navarro obtuvo el tercer puesto senior. También participaron Álex Puchades y Susanna Andreu, todos dirigidos por el sensei Carles Vert.