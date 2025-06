El calvario de la fallera mayor de Albalat: de la ilusión a la depresión

«Solo pido que me dejen acabar mi reinado como toca, creo que me lo merezco». La fallera mayor de 2025 de la comisión Campassos de Albalat de la Ribera, Cristina Balcera, amenaza con ir al juzgado tras tener conocimiento de que no podrá participar representando a la falla -la única que hay en la localidad- en la procesión de la Mare de Déu d’Agost ni imponer la banda a su sucesora.

Según su relato, lo que debía ser un año para disfrutar se ha convertido en un auténtico calvario. Ha pasado de la ilusión con la que se presentó al cargo -por tercer año consecutivo- a la depresión. «En todo este proceso he caído en una depresión y el médico me acaba de subir la medicación», asegura. Relata que ha sufrido sucesivos «desprecios» de gran parte de la comisión desde el momento en que resultó elegida por sorteo y que ha explotado tras conocer que no podrá despedirse tras una modificación del reglamento interno aprobada por la junta directiva días atrás.

Cristina Balcera había comunicado que no seguirá en el nuevo ejercicio como fallera tras la mala experiencia vivida y la directiva le ha contestado que una persona que no es fallera no puede representar a la comisión, por lo que no podrá participar en los actos que faltan antes de la proclamación de su sucesora. Ella considera que se le despoja del cargo de fallera mayor sin motivo y sin darle la posibilidad de despedirse.

"En los juzgados nos veremos"

Un cruce de Whatsapps con el presidente de la comisión, David Roselló, acabó con un «en los juzgados nos veremos», relata la fallera mayor, que llega a equiparar la situación vivida con un caso de bullying al sentir que se le ha hecho el vacío de forma sistemática. Considera que un acuerdo adoptado hace una semana no puede entrar en vigor de forma automática en una comisión. «Me han arruinado el año y, para colmo, me hacen esto», señala, mientras relata que, desde el mismo día de la elección, cuando bajó cava para celebrarlo, en el casal únicamente quedaban «tres personas». Cristina sitúa el origen del problema que la comisión era más partidaria de la otra aspirante, con más arraigo en la falla Campassos.

«Sólo pido que me dejen acabar mi reinado como toca, creo que me lo merezco» Cristina Balcera — Fallera mayor de 2025

El presidente de la comisión, David Roselló, niega con rotundidad que se pueda hablar de bullying y resume la situación vivida este año: «Es una persona muy problemática. La gente te trata como tú la tratas. Si una persona que ha venido de fuera -Cristina no es de Albalat- es problemática, no cae bien y ha provocado malos rollos en la falla, la gente no la apoya, no hay más, no tiene nada que ver con el sorteo. Por mi parte, yo he estado a su lado al 100 %, he estado en todos los actos y me he comportado como con cualquier otra fallera mayor. Ahora se ha borrado porque también ha reñido con la mejor amiga que tenía en la falla y la junta ha decidido que en los actos que quedan no puede representar a la falla si no está pagando ninguna cuota y lo hemos llevado al reglamento para que no haya problemas en un futuro», explica Roselló, mientras deja entrever que no es la única falla en la que ha tenido problemas.

«Si no está en la falla hemos decidido que no puede representar más a la comisión» David Roselló — Presidente de la comisión Campassos

Cristina Balcera, por su parte, califica de «penoso» que ni siquiera se le haya invitado al «nomenament» de la nueva fallera mayor, previsto para este sábado. El presidente, por su parte, defiende que es un acto «muy privado» en el que ya se eliminó la obligación de asistencia a las falleras del año anterior.